Les événements se précipitent à Miami. Dans son inimitable décorum kitsch aux couleurs acidulées, la cité floridienne est aussi partie pour offrir en piste autre chose que ce que les quatre premières manches de la saison nous avaient donné jusqu'à présent. Les Mercedes sont enfin dans le coup, Max Verstappen est de nouveau inquiété par la fiabilité de sa Red Bull et Ferrari ne peut visiblement toujours compter que sur un pilote...

Vendredi, à l'occasion des essais libres 2 du premier Grand Prix de Miami de l'histoire du championnat du monde de Formule 1, Mercedes a rabattu les cartes en postant la W13 de George Russell au premier rang, ce que l'on n'avait vu qu'une fois cette saison, à Imola, lors de conditions de piste particulières. Avec un tour couvert en 1'29"938 à la 36e des 60 minutes de roulage, l'espoir britannique a relégué Charles Leclerc (Ferrari) à 0"106, après s'être incliné de 0"071 lors de la session inaugurale. Et pour compléter ce résultat, Lewis Hamilton a réalisé le quatrième temps, à 0"241, un écart à peine imaginable.

Qu'est-ce qui peut expliquer ce regain de forme ? Les nouveaux ailerons avant et arrière modifiés pour résoudre les rebonds dont les machines allemandes sont sujettes depuis le début de la saison, à partir d'une certaine vitesse. Visiblement, les nouveaux profils aérodynamiques fonctionnent. C'est même net, les Flèches d'argent sont bien moins secouées qu'avant et la preuve ultime en est apportée par la n°44 de Lewis Hamilton, qui supportait jusque-là beaucoup moins bien le phénomène que son coéquipier, et qui avait besoin de remonter la hauteur de caisse de sa machine.

