Formule 1

Grand Prix de Miami - "Hamilton et Vettel ont un comportement d'enfants gâtés"

GRAND PRIX DE MIAMI - Lewis Hamilton et Sebastian Vettel n'ont pas apprécié le rappel au règlement concernant les sous-vêtements et le port des bijoux avant le Grand Prix de Miami. Une attitude qui ne plait pas à nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta qui fustigent le comportement des deux hommes dans les Fous du Volant.

00:09:31, il y a 2 heures