Sergio Pérez avait pris de l'avance dans son plan de travail chez Red Bull, par rapport à Max Verstappen, vendredi à Miami, puisque le Néerlandais avait passé les essais libres 2 dans son garage, suite à un ennui hydraulique.

Ad

Néanmoins, le Mexicain était sorti circonspect de sa première journée au Grand Prix de Miami, avec quelques certitudes sur le tour chrono mais sans le moindre repère sur les relais de course, à cause de deux drapeaux rouges. Il était même pessimiste quant à ses chances de bien figurer dans la course à la cinquième pole position de la saison, mais les essais libres 3 l'ont rassuré.

Grand Prix de Miami "C'est une moquerie" : Vettel met un caleçon par dessus sa combinaison pour tancer la FIA IL Y A 7 HEURES

Samedi, sur le nouveau tracé urbain de Miami Gardens, "Checo" a signé le meilleur chrono de la dernière heure de répétition, en bouclant un tour en 1'30"304 en pneus "tendre" à la 56e minute, avec les partiels des secteurs 1 et 3 à la clé. Aux avant-postes depuis le début du week-end, le pilote de la RB18 n°11 a battu Charles Leclerc (Ferrari) de 0"194 et son coéquipier, Max Verstappen de 0"345. ce dernier peut s'estimer heureux d'avoir fini avec une monoplace en un morceau car, en attaquant trop la bordure intérieure du virage n°14, à la dernière chicane, il a perdu le contrôle et failli au n°15.

Mercedes replonge

Les Mercedes en pleine rechute de marsouinage au lendemain d'une journée encourageante (Lewis Hamilton P14, George Russell P17), Fernando Alonso a complété le top 4, à 0"732, et sauvé la séance de l'équipe Alpine, engagée dans des réparations de l'A522 d'Esteban Ocon, victime d'un gros crash au virage n°14, dans le premier quart d'heure.

Toujours en forme, le vétéran espagnol a devancé de 0"013 Sebastian Vettel (Aston Martin), qu'il pourrait remplacer l'an prochain, en cas de retraite de l'Allemand, plus que jamais évasif sur son avenir. De façon toute aussi surprenante, Mick Schumacher a signé le sixième temps pour Haas, deux rangs devant son coéquipier Kevin Magnussen, alors que Carlos Sainz (Ferrari), Alexander Albon (Williams) et Lando Norris (McLaren) ont bouclé ces ultimes tests dans les dix.

Coincé entre les Mercedes au 16e rang, Pierre Gasly (AlphaTauri) a fait un pas en arrière en termes de tenue de route. Respectivement cinquième et septième des sessions libres vendredi, le Français s'est plaint d'un violent marsouinage à bord de son AT03. "La voiture rebondit partout comme un kangourou", a-t-il déploré. pas de bon augure pour la séance qui va déterminer la grille de départ à partir de 22h.

Grand Prix de Miami Une journée "horrible" pour Verstappen, une course "en aveugle" pour Red Bull IL Y A 16 HEURES