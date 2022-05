Après des années de négociations et de rebondissements, le maire du comté de Miami-Dade, Carlos Gimenez, et le promoteur du Grand Prix, Tom Garfinkel, ont levé tous les obstacles pour installer une épreuve du championnat du monde autour du Hard Rock Stadium, site du Masters 1000 de tennis et antre de l'équipe de football américain des Miami Dolphins. Ce week-end, le Miami International Autodrome va être le théâtre du premier Grand Prix dans la cité floridienne, qui a signé un contrat de dix ans avec "Formula 1", le promoteur du championnat du monde.

Ad

Le tracé situé à Miami Gardens va surtout devenir le premier circuit urbain de référence pour la F1 aux Etats-Unis, digne des meilleurs standards, après trop d'expériences hasardeuses. Si l'on met de côté les 500 miles d'Indianapolis, inclus au calendrier de la F1 de 1950 à 1960 pour lui donner une dimension mondiale, ce sont les circuits de Sebring et de Riverside, respectivement en 1959 et en 1960, qui ont véritablement lancé la saga du championnat outre-Atlantique, avant de faire place à Watkins Glenn.

Grand Prix de Miami La retraite d’Hamilton : un accident industriel pour Mercedes IL Y A UNE HEURE

Cela aurait pu être le début d'une belle histoire avec la catégorie reine mais le "Glen" n'a pas été à la hauteur de l'enjeu car il n'était pas juste un circuit. Il était aussi un lieu festif et son site est devenu le pitoyable décor du second titre d'Emerson Fittipaldi en 1974.

Long Beach, fausse bonne idée

Jusque-là, "The Bog" est un repaire apprécié de la jeunesse libérée, un endroit spécial façon Woodstock, et il propose cette année-là sa version la plus déjantée et la moins fréquentable. Pour 15 dollars, chacun peut voir la piste pendant trois jours à partir d'un terrain vague et y rester 24h/24 pour s'amuser... Un principe louable qui ne résiste pas à la bêtise et aux substances récréatives puisque des spectateurs - si on peut les appeler comme ça - ne trouvent pas mieux qu'aller chercher sur son parking un bus de supporters brésiliens venus acclamer "Emmo", pour le brûler, avec une douzaine de voitures. Des individus nus courent dans tous les sens, d'autres jettent des bouteilles de verre et des pierres et on dénombre plusieurs blessés dans cette triste étendue boueuse. Sur la piste, ce n'est pas mieux. Le "Glen" est terriblement dangereux. François Cevert et Helmuth Koinigg y perdent la vie en 1973 et 1974, et l'endroit vit sa dernière édition en Formule 1 en 1980.

Après Sebring, Riverside et Watkins Glen, la F1 essaie alors de passer à autre chose en proposant Long Beach à partir de 1976. Ce quartier de Los Angeles a pour lui la proximité de l'océan et le parfum de la décontraction, mais pour les pilotes la tracé n'est qu'un parcours le long de boulevards et rues reliés par des virages à angle droit, parsemées de plaques d'égout, de bosses, de trottoirs juste bons à abimer les châssis et crever les pneus. Sans parler des murs de béton dressés sommairement dans le seul but d'être punitifs, à défaut d'être dissuasifs. Tout ça pour une procession dominicale, faute d'endroit pour dépasser. Bref, tous les inconvénients de Monaco sans le glamour.

La cité californienne arrêtera les frais en 1983, mais entre-temps Bernie Ecclestone, qui met de plus en plus son nez dans le calendrier, a emmené le paddock à Las Vegas pour conclure les championnats 1981 et 1982 sur le parking du casino Casaer Palace. Peu de pilotes en garderont un souvenir impérissable sinon pour de mauvaises raisons, à part les nouvelles tête couronnées Nelson Piquet Keke Rosberg.

Dallas, 6h du matin, Laffite en pyjama

Cependant, "Bernie", pas du genre à capituler, persiste à vouloir implanter la Formule 1 aux Etats-Unis, qu'il considère comme le nouvel Eldorado de son sport. Sauf que le patron de l'écurie Brabham s'y prend une nouvelle fois mal en installant le paddock à Detroit, au pied des gratte-ciel, en 1982. "Motor City", capitale mondiale de l'automobile, déroule un vilain ruban noir désespérément constellé de bosses et de plaques d'égout. Du "stop and go" entre deux virages à 90°, c'est toujours le degré zéro du pilotage... Et une chaleur insoutenable en 1984 qui conduit Nigel Mansell à l'évanouissement, à côté de sa Lotus en panne. Et cette même année, "Mister E" s'aventure aussi à Dallas, un "one shot" pour un même fiasco. Le revêtement ramolli par la chaleur, le warm-up est programmé à 6h du matin le dimanche, histoire de ne pas aggraver l'état déplorable de la piste et sauver la course. Jacques Laffite, qui préfère en rigoler, dénonce l'absurdité de la situation en arrivant dans le garage Williams en pyjama...

Bref, encore une fois les Etats-Unis montrent que ce qui peut convenir au CART local n'est pas de mise en Formule 1, et Phoenix en fait le constat ultime après trois éditions (1989-1991) décevantes. La leçon a-t-elle été retenue ? Oui, car investir le légendaire Speedway d'Indianapolis en 2000 était une bonne idée. Même emprunté dans le sens inverse de l'anneau des célèbres 500 miles, et agrémenté d'une partie routière intérieure pour ne pas dépayser les pilotes de Grand Prix. Mais, curieusement, ça ne prend pas, peut-être parce que l'endroit est trop marqué par l'histoire de l'Indycar. Finalement, le fiasco des pneus Michelin explosés et la course à six voitures "Bridgestone" en 2005 condamne le projet deux ans plus tard.

Austin, le soulagement

Dans cette litanie de rendez-vous manqués, la lumière va venir d'Austin, en 2012. Imaginé par le décrié Herman Tilke, architecte de l'uniformisation des circuits, sur un terrain vallonné qui s'inspire des esses de Suzuka entre autres, le circuit texan rallie enfin les suffrages et on se dit qu'un avenir est enfin possible pour la F1 aux Etats-Unis. En 2021, plus de 140.000 personnes le prouvent en assistant au duel entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Fort de cet engouement, "Formula 1", le promoteur du championnat du monde est persuadé qu'à l'heure de "Drive To Survive" une deuxième épreuve peut prendre racine aux "States", et Miami est choisie pour concrétiser cette envie à partir de 2022.

Affublé d'une marina qui lui donne, certes, un cachet un peu artificiel, le circuit floridien est aux antipodes des parodies de tracés présentés autrefois par les grandes villes. Ses deux longues lignes droites (ou presque) terminées par des épingles sont un message clair sur le papier : les dépassements y seront légion grâce au boost du DRS, outil de spectacle autant honni que nécessaire, et la séquence des virage 4, 5, 6 et 7 sera là pour la caution du pilotage et inspirer des propos enthousiastes chez les concurrents. Sans même attendre le résultat, "Formula 1" est passé à l'étape suivante en officialisant le Grand Prix de Las Vegas en 2023, pour dix ans. Sur un tracé urbain encore une fois haut en couleurs.

Grand Prix de Miami Audi et Porsche, nouvel âge d'or de la F1 et risque pour le paddock IL Y A 7 HEURES