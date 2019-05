Casques Lauda, casquettes rouges "Niki" et beaucoup d'émotion pour les pilotes

Touchés par la mort de Niki Lauda, au bout d'un combat contre la maladie, lundi, les pilotes de Formule 1 se sont réunis sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, à 14h53, pour un hommage au pilote autrichien triple champion du monde, exemple de sportivité, de pilotage stylé en piste, et de résilience après un grave accident sur le circuit du Nurburgring, le 1er août 1976, qui l'avait défiguré. Auparavant, ils avaient arboré une casque rouge "Niki", similaire à ce que l'Autrichien, champion du monde en 1975 et 1977 avec Ferrari, et en 1984 avec McLaren, lors de la parade des pilotes.

Dès jeudi, premier jour d'essais de la 6e manche du Mondial, toutes les équipes avaient affiché des marques d'affection envers le champion, qui sera enterré mercredi à Vienne dans une combinaison de pilote. Sebastian Vettel (Ferrari) avait arboré la première version du casque rouge porté par le natif de Vienne en Formule 1.

Au moment de s'installer dans sa Flèche d'argent, dimanche, Lewis Hamilton (Mercedes) a révélé son casque spécial pour ce Grand Prix de Monaco. Un casque réplique de la version moderne du heaume du pilote à l'origine de son transfert de McLaren chez Mercedes en 2013.

Après un tour de reconnaissance, Lewis Hamilton a coupé le contact en fond de grille. Ses mécaniciens, tous coiffés d'une casquette rouge, ont remonté sa Mercedes n°44 jusqu'à l'emplacement de la pole position. Samedi, Lewis Hamilton avait essuyé ses larmes avant de s'exprimer sur sa performance devant les caméras.