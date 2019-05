Charles Leclerc (Ferrari) se rêvait en héros à domicile. Surtout après des essais menés de main de maître. Mais la Scuderia, au prix d’un choix stratégique contestable, en a décidé autrement. En Q1, le prodige monégasque n’a eu qu’un seul run pour fixer son temps. Suffisant pour les boss de Ferrari qui ont décidé de garder Leclerc au frais, sans le faire ressortir après la pesée. Grossière erreur car, en fin de compte, Leclerc, auteur du 16e temps, est éliminé en Q1.

Car, dans le même temps, Sebastian Vettel était en grande détresse à moins de deux minutes du terme de cette Q1 puisque provisoirement éliminé. Mais, à force d’insister, le leader allemand a fini par signer le meilleur temps, expulsant de fait son coéquipier du Top 15. Dans le box, Leclerc semblait dépité face à une stratégie aussi approximative des siens. Et ce n’est pas la première fois cette saison… On a connu retour à la maison plus festif.

"Je n’ai pas de mots, a soufflé le sacrifié Leclerc au micro de Canal +. C'est difficile à accepter. Je n’ai pas encore eu d’explications mais ce n’est pas facile à accepter pour l’instant. Demain, ça sera une course plus que compliquée".