La W10 sort de cinq doublés, ce qu'aucune autre machine n'était parvenue à faire en début de saison. Mais les devancières de l'actuelle Flèche d'argent avaient déçu à Monaco ces deux dernières années. En 2017, la W08 était à prendre avec des pincettes dans les rues de la principauté, et seul Valtteri Bottas s'en était honorablement sorti. Et l'an passé si la W09 avait fait un peu mieux, elle était restée insuffisamment agile et véloce pour valoir une pole position ou une victoire.

On attendait de voir la forme dans laquelle se trouvait la machine allemande jeudi. On croyait à un peu de suspense pour la suite... Le verdict est tombé. Si le jeudi ne ment pas sur le Rocher, Mercedes a coupé court à toute velléité de sursaut de Ferrari ou de Red Bull en survolant les essais libres 2 avec ses as Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

15 pilotes en moins d'une seconde

Sur le tour chrono en "medium", le Britannique était déjà quasiment au niveau de la Ferrari de Sebastian Vettel en "tendre". Avec les gommes les plus compétitives, il a sans cesse répondu à la surenchère de son coéquipier pour fixer le tour le plus rapide à 1"11"118, soit 0"081 de mieux que le Finlandais.

Aux avant-postes en "tendre", les Ferrari, se sont éteintes peu à peu : Sebastian Vettel a échoué au troisième rang, à 0"763. Et Charles Leclerc, visiblement sur un autre programme, s'est contenté du dixième chrono à 1"232.

Vidéo - Leclerc, une fulgurante ascension parsemée de drames 01:53

Bref, l'incertitude se cantonne encore à la troisième marche du podium pour l'heure. Bien sûr, on n'en est pas à la course ni même à la qualification. Si ce constat n'est pas définitif, il ouvre toutefois sur une bataille féroce pour les accessits. C'est au moins une bonne nouvelle, moins d'une seconde Pierre Gasly (Red Bull), quatrième à 0"820, de Daniel Ricciardo (Renault), dix-huitième à 1"770.