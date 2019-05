Une deuxième place de circonstances. Dimanche, Sebastian Vettel a doublement profité de l'incident entre Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) lors de leur arrêt au stand sous régime de voiture de sécurité, au 12e des 78 tours, pour finir deuxième du Grand Prix de Monaco, dimanche.

Le Néerlandais, coupable d'avoir forcé le passage devant la W10 n°77 dans la pitlane, a été pénalisé de cinq secondes, ce qui l'a fait rétrograder à la quatrième place finale. Et le Finlandais aurait tenu sa deuxième place sans la crevaison dont il a écopé à cette occasion, ce qui l'a obligé à repasser au stand.

De sa troisième place pendant la majeure partie de l'épreuve, l'Allemand a donc observé le leader et futur vainqueur, Lewis Hamilton (Mercedes), et Max Verstappen (Red Bull), en espérant un coup de théâtre. Qui a failli arriver au 76e tour, lorsque le Britannique a repoussé une attaque - avec contact - du Batave à la nouvelle chicane du port.

"J'ai pensé qu'on pourrait la gagner celle-là, a-t-il expliqué. Nous aurions pu gagner en profitant des erreurs des autres, donc il était essentiel d'être juste derrière."

"En termes de vitesse, nous n'avions pas ce qu'il fallait"

"Je pense que nous avons fait un bon arrêt mais Max a dû faire un arrêt incroyable et je les ai vus (Verstappen et Bottas) se toucher dans la pit-lane, a-t-il poursuivi. J'ai pensé que ça pouvait être une bonne chance de capitaliser sur la crevaison de Valtteri - ce qui était dommage pour lui - et de là, nous avons essayé de rester où nous étions, pour mettre la pression."

"C'est une bonne course, un bon résultat, mais en termes de vitesse, nous n'avions pas ce qu'il fallait. Je savais que Max essayerait avant la fin de la course et il fallait être patient. Je pense que Lewis et Max étaient dans la pire position en termes de gestion des pneus. Les miens étaient simplement en surchauffe, c'était donc un peu compliqué."

"C'est un bon résultat mais nous savons aussi que nous ne sommes pas encore assez rapides", a-t-il conclu.

"Etant donné que Seb est parti quatrième, deuxième est vraiment un bon résultat sur cette piste où il est très difficile de passer", a commenté Mattia Binotto, le directeur d'équipe.