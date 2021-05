La performance de Charles Leclerc jeudi à Monaco, c'est la concurrence qui en a le mieux parlé. "Même en ayant manqué la plupart des essais libres 1, Charles [Leclerc] est parvenu à finir les essais libres 2 en étant le plus rapide, les Ferrari ont l'air solides", a commenté Sergio Pérez (Red Bull).

"Cette saison, nous avons appris à être dans la bataille avec la compagnie de Max et ce fut une surprise pour nous de voir les Ferrari si rapides. Et pas besoin de regarder longtemps les chronos pour voir que leur rythme était authentique. Ils peuvent être de vrais rivaux pour la victoire", a ajouté Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de Mercedes.

Hamilton et Verstappen à 0"4

En parlant de rythme "authentique", le technicien des septuple champion du monde a parfaitement résumé la nouvelle donne offert par le circuit monégasque ô combien le plus atypique des 23 tracés du Championnat du monde 2021. En donnant une plus grande part au pilotage, en bonifiant les machines friandes de pneus "tendre", Monaco a remis dans la lumière les Ferrari.

Victime d'un bris de boîte de vitesses lors des essais libres 1 au bout de quatre tours, le local Charles Leclerc a donc impressionné en terminé les essais libres 2 fort d'un chrono de 1'11"684 qui a laissé ses 19 adversaires dans ses rétroviseurs, à commencer par son voisin de garage, Carlos Sainz, classé deuxième à 0"112. Devant un Lewis Hamilton (Mercedes) étonné et un Max Verstappen (Red Bull) plutôt agacé d'être relégués aux troisième et quatrième rangs, à 0"390 et 0"397.

"Les choses peuvent beaucoup changer du jeudi au samedi"

Néanmoins, on ne s'emballe pas chez Ferrari. La Scuderia a parlé "d'un bon signe pour le reste du week-end, quoiqu'il doit être jugé avec la prudence habituelle, spécialement avec les deux teams en tête du Championnat qui n'ont pas montré le plein potentiel." Et Charles Leclerc s'est empressé de relativiser sa performance.

"Je suis surpris d'avoir fini la journée si bien après un début si difficile ce matin, a expliqué le natif de Monte-Carlo. C'est important de faire autant de tours que possible, surtout ici à Monaco. En essais libres 2, je me suis senti à l'aise dans la voiture et nous avons encore un peu de marge de progression. Mais il ne faut pas se laisser trop emporter parce que je suis convaincu que nos rivaux en ont encore sous la pédale."

"Les choses peuvent beaucoup changer du jeudi au samedi sur cette piste, a également tempéré Carlos Sainz, avant de relater son plaisir d'être là. "Ça m'avait manqué de piloter dans ces rues. Je me suis éclaté dans les deux sessions, en attaquant petit à petit pour trouver la limite", a ajouté l'Espagnol, qui a réalisé un travail précieux sur longs runs lors de la première session.

