Une pole position sans saveur. Samedi, Charles Leclerc n'a pu apprécier son exploit à domicile, dans le cadre du Grand Prix de Monaco. Premier pilote de la Principauté auteur du meilleur temps en qualification depuis la création de l'épreuve, en 1929, le pilote de Ferrari a fini la session la plus importante de l'année en sortant de l'épave de sa SF21, fracassée contre un rail au esse de la piscine sur une erreur de jugement, à la dernière minute de la Q3, partie décisive de la qualification réunissant les dix meilleurs pilotes. Inquiet même : un doute entoure l'intégrité de la boîte de vitesses, qui a souffert dans le choc et un changement de l'ensemble signifierait une perte de cinq places sur la grille, voire un départ des stands, dimanche à 15h.

"C'est dommage de finir dans le mur, a-t-il déclaré à chaud. Je suis extrêmement heureux de mon premier tour en Q3. Le premier virage a été vraiment tendu, puis cela a été dans les deuxième et troisième secteurs. C'était vraiment difficile de gérer mentalement : j'étais ému dans la voiture mais j'ai réussi à me ressaisir dans la voiture. C'est une grosse surprise pour tout le monde d'être en pole position."

"J'ai toujours été malchanceux ici, attendons !", a-t-il conclu, en référence à ses quatre abandons en quatre courses de monoplace à Monaco, deux en Formule 2 (2017), et deux en Formule 1 avec Sauber (2018) et Ferrari (2019).

Puis, il a développé ses impressions au micro de Canal+. "Je ne sais pas si demain je partirai premier ou dernier, a-t-il dit. Ça dépend de la boîte de vitesses, si elle est pétée ou pas. J'espère vraiment pas. Ça n'avait pas l'air top quand j'ai regardé l'arrière de la voiture. Je croise les doigts, on verra."

La Scuderia va inspecter la transmission et sera en mesure de statuer rapidement. "Je le saurai avant la soirée, a précisé Charles Leclerc. Après, il faudra accepter la décision. Si la boîte de vitesses est intacte, c'est top et on va se concentrer sur demain. Si elle est n'est intacte, c'est pas top et on va se concentrer aussi sur demain."

"Ce tour on ne l'aurait pas parié il y a une semaine"

Ce serait une grosse déception pour lui et la Scuderia, qui remonte peu à peu la pente après une saison 2020 qui fut sa plus mauvaise depuis 1980. Et spécialement après un tour magnifique bouclé en 1'10"346, soit 0"230 plus vite que Max Verstappen (Red Bull).

"Ce tour on ne l'aurait pas parié il y a une semaine, c'est sûr été certain, a-t-il dit. Le premier secteur, je n'ai pas été ouf. Mais après, les secteurs 2 et 3, j'ai tout mis dans l'ordre. Enfin, je ne dis jamais qu'un tour est parfait mais j'étais très content de mon tour et j'ai fait tout ce que je voulais faire dans ce tour."

Les quelques 75000 spectateurs admis à la cinquième manche du Mondial sur le Rocher, et spécialement ceux massés dans une tribune à son nom, espèrent vivre un moment d'histoire dimanche avec le retour au premier plan de Ferrari, mais c'est une situation étrange que cela dépende d'une boîte de vitesses.

