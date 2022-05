Helmut Marko, conseiller spécial chez Red Bull Racing, avait expliqué qu'on avait encore rien vu. Que Max Verstappen avait signé son meilleur tour en essais libres 1 lors de son premier tour chrono, en pneus "medium", et que son blocage massif des roues avant, achevé dans l'échappatoire du virage n°1, l'avait empêché de se rapprocher à moins de 0"181 de son rival, Charles Leclerc. Le résultat des essais libres 2 a donné tort à l'Autrichien de 78 ans. Vendredi après-midi, l'actuel leader du championnat du monde s'est éloigné de l'objectif en terminant à 0"477 du Monégasque, à nouveau le plus rapide à bord de sa Ferrari docile, précise, vive et puissante.

Charles Leclerc, qui n'a jamais fini une course à domicile, dans aucune catégorie, a poursuivi sa domination dans les rues de sa ville natale en accomplissant un tour en 1'12"656 en gomme "tendre", à la 36e des 60 minutes de tests, et son coéquipier Carlos Sainz l'a secondé à 0"044. Comme lors de la première journée des tests en Arabie saoudite et en Espagne, "Charlot" a donc été intouchable pour les pilotes Red Bull car le meilleur d'entre eux, Sergio Pérez, troisième, a encaissé 0"379, un délai important sur le tracé le plus court de la saison.

Hamilton 12e

D'une séance à l'autre, l'écart s'est donc accru entre Ferrari et Red Bull, alors que McLaren a consolidé sa position de premier challenger, grâce à un Lando Norris toujours courageux. Malade le week-end dernier déjà en Espagne (une amygdalite), exempté d'obligations médiatiques à Monaco, le jeune Anglais s'est encore forcé à rouler avec sa MCL36. Auteur du cinquième temps à 0"638, un retard à relativiser vu son état de santé, il a montré que son équipe pouvait compter sur lui-même dans ces circonstances, au contraire de son coéquipier Daniel Ricciardo, victime dès son deuxième tour lancé du premier gros crash du week-end, au esse de la piscine. Décevant depuis son arrivée chez les Oranges, hormis sa victoire miraculeuse à Monza en 2021, l'Australien a donné des arguments supplémentaires à son patron Zak Brown, ouvertement par ses prestations

Et derrière ces cinq meilleurs pilotes, déjà présents dans le top 5 de la première session dans un ordre différent, George Russell s'est débattu au volant de sa Mercedes rebondissante pour arracher le sixième temps, à 0"750, devant Pierre Gasly (AlphaTauri), le dernier dans la même seconde que les Ferrari.

Pour l'heure, on peut estimer que ces sept-là sont bien partis pour accrocher la Q3 la plus importante de la saison, samedi. Et la dernière séance dira si Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) seront effectivement les trois autres concurrents capables d'entrer dans la dernière partie de qualification. On verra donc si Lewis Hamilton, douzième temps à 1"611, est capable de troubler cet ordre établi afin d'éviter de revivre le cauchemar de 2021. Rien n'est moins sûr pour l'instant car la W13 n°44 saute beaucoup trop.

