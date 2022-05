Max Verstappen a déjà gagné à Monaco sans y avoir jamais fait la pole position. C'est un fait étrange pour un pilote de sa trempe mais il est peut-être comme l'un de ces grands champion champions qui ne se sont jamais senti vraiment à l'aise dans les rues de la Principauté. Parce que ça ne correspond peut-être tout simplement pas à ce qu'il aime. Vendredi a semble-t-il été un nouveau épisode de cette histoire un peu compliquée entre le Néerlandais et le tracé princier.

Ad

Quatrième des essais libres 1 et 2, vendredi, le champion du monde en titre n'a pas paru trouvé ce rythme qui fait entrer les pilotes dans une confiance qui ne fait que grandir au fil du week-end. Relégué à 0"181 de Charles Leclerc lors de la première session, en raison d'un gros blocage dans son seconde lancé en "medium" au virage n°1, le Batave s'est encore éloigné de la vérité lors de la seconde séance, en se tenant à 0"477 de la Ferrari n°16. Sans cette fois pouvoir avancer une quelconque excuse, sinon personnelle.

Grand Prix de Monaco Libres 2 : Ferrari a une bonne longueur d'avance sur Red Bull IL Y A 3 HEURES

"J'ai essayé plusieurs choses différentes avec le set up pour voir comment la voiture se comportait, a-t-il expliqué. J'ai été plus content de la voiture en essais libres 1. Si nous parvenons à améliorer l'équilibre, nous pourrons attaquer un peu plus dans les virages, et les chronos s'en ressentirons. De tout évidence, nous manquons de vitesse par rapport à Ferrari. Maintenant, tout se joue sur la précision des réglages et un meilleur équilibre. La piste est différente cette année avec les nouvelles voitures : elles ont un peu plus lourdes et lentes, et rebondissent un peu plus car elle sont plus raides. Ça reste trépidant à piloter ici et j'ai hâte d'être en qualification."

Le virage n°1, un révélateur

Le lauréat de l'édition n'en a pas dit plus sur ses problèmes, mais on en a su plus grâce à Christian Horner, qui n'a pas l'habitude de s'épancher sur les soucis de son pilote-vedette. "C'est juste au virage n°1 pour le moment, a expliqué le directeur d'équipe de Red Bull Racing à Sky Sports F1. C'est le seul détail à peaufiner pour lui. Nous avons essayé les changements de set up dont il n'était pas aussi content qu'en essais libres 1. C'est un virage dont il n'a pas été entièrement content en termes d'équilibre, aussi bien en essais libres 1 qu'en essais libres 2."

"Je suis sûr qu'il en est capable car Checo [Pérez] a connu une bonne session et a assez rapidement trouvé la confiance, a ajouté le manager anglais, qui a conclu en parlant de la concurrence, hors d'atteinte sans réaction de la part de son équipe. "Les Ferrari se sont montrées rapides. Je ne sais pas avec quelle énergie et quel mode moteur elles roulaient, mais elles étaient au top", a-t-il dit. Nico Rosberg a corroboré ses propos en rappelant l'importance de ce premier virage, témoin de la confiance sur l'ensemble du tour. "C'est vraiment un bon indicateur de son niveau de confort avec la voiture. On l'a vu freiner là un peu plus tôt que son coéquipier", a remarqué le champion du monde 2016.

Pour sa part, Sergio Pérez s'est déclaré satisfait de son deuxième temps en essais libres 1, à 0"039, et de son troisième en essais libres 2, à 0"379. "Les sessions ont été bonnes pour nous, a apprécié le Mexicain, mais les longs runs ont été un peu difficiles dans le trafic. Je n'ai pas pu faire plus de deux tours réguliers. Il nous en manque comparé aux Ferrari. Nous sommes un peu surpris de l'écart avec elles. Nous nous attendions à un écart, mais pas aussi grand".

Grand Prix de Monaco McLaren pousse Ricciardo vers la sortie : une chance pour Gasly ? IL Y A 3 HEURES