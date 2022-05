Formule 1

Roland-Garros - "Le stratège de Ferrari c'était Latifi ? À Monaco la Scuderia a complètement craqué"

GRAND PRIX DE MONACO - Ferrari a complètement raté sa stratégie à l'occasion de la course dominicale, contribuant grandement à laisser filer une victoire qui semblait acquise. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont terminé 2e et 4e quand dans le même temps les Red Bull ont gagné et pris la 3e place. Lucas Parle F1 revient sur cette course.

00:03:07, il y a une heure