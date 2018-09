Lewis Hamilton (Mercedes) : "Une bonne journée"

Lewis Hamilton (Mercedes) a fini la première journée du Grand Prix de Russie avec le meilleur chrono, 1'33"385, établi en pneus "hyper tendre". Avec surtout 0"543 de marge sur Sebastian Vettel (Ferrari), qu'il devance de 40 points au championnat du monde. Ce qui l'a laissé plutôt optimiste pour la suite.

"Le circuit de Sochi a été l'une de mes faiblesses par le passé, spécialement l'an dernier, a expliqué le numéro 1 mondial. J'ai donc beaucoup travaillé pour comprendre l'équilibre de la voiture et où pouvoir progresser, et dans ce sens cela a été une bonne journée.

Chaque course nous apprend quelque chose de plus, et les dernières nous ont particulièrement aidés à saisir vraiment sur quel pied démarrer le week-end. Nous avons apporté des nouveautés ici ; ça représente tellement de boulot et c'est vraiment encourageant d'arriver à une course avec une évolution, sachant qu'à ce stade de la saison nous travaillons déjà sur la voiture de l'année prochaine. Ça me motive pour donner le meilleur de moi en tout."

De son côté, James Allison, le directeur technique, a parlé d'une journée "correcte" au sujet du travail sur les pneus. "L' 'hypertendre' est encore une fois très bien, rapide sur un tour, mais c'est moins évident qu'à Singapour de savoir s'il sera bien en course. Les longs relais se sont bien déroulés", a conclu l'ingénieur britannique.