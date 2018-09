Libres 2 : Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes) prennent les devants

Est-ce une réelle tendance ou la simple conséquence de programmes de travail très différents ? Samedi apportera la réponse, mais les Mercedes ont montré une certaine vélocité en dominant les essais libres 2 du Grand Prix de Russie, vendredi après-midi à Sotchi, avec le meilleur temps de Lewis Hamilton, en 1'33"385, devant son coéquipier Valtteri Bottas à 0"199.

Si l'incertitude perdure quant aux quantités d'essence embarquées, les pilotes étaient logés à la même enseigne : ils ont réalisé leur meilleure performance avec l' "hyper tendre" de la gamme Pirelli apparemment doté d'une bonne endurance en raison du niveau peu abrasif de la piste.

Et les Red Bull ont fini de troubler la lecture de cette seconde séance du jour car Max Verstappen et Daniel Ricciardo, pénalisés pour l'installation de V6 "spec B" neufs, rétrograderont sur la grille immédiatement après la qualification.

Cinquième et sixième de ce test, ce sont bien Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen qui s'avancent comme les premiers - et sûrement seuls - challengers des Flèches d'argent. Et avec des retards respectifs de 0"543 et 1"003, on ignore combien des dixièmes ils leur restent à puiser dans leurs Ferrari.