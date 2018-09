Libres 3 : Mercedes dans un autre monde, Ferrari à côté du sujet

L'ultime séance d'essais libres précédant la qualification du Grand Prix de Russie a illustré la tournure inexorable que prend la lutte pour les titres Pilotes et Constructeurs depuis quelques temps au bénéfice de Mercedes, qui n'a qu'à attendre les fautes de Ferrari.

Lewis Hamilton auteur d'un nouveau meilleur temps du week-end - 1'33"067 soit même le nouveau record officieux de la piste - 0"254 devant son coéquipier, Valtteri Bottas, les pilotes de Maranello ont connu des déboires qui ont résumé la fébrilité de laquelle leur écurie ne se sort pas.

Kimi Räikkönen a bouclé 11 tours, et ce n'est finalement que deux de moins que Lewis Hamilton, mais sa SF71H a fini sur les tréteaux. Troisième mais distancé de 0"600 en "hyper tendre", pneus qui serviront en Q3, Sebastian Vettel a dû renoncer à un dernier test de départ, stoppé au feu rouge en bout de pitlane à la fin de la séance pour avoir été envoyé par son équipe deux secondes trop tard.

A ce tarif, la Scuderia ne parviendra pas à éviter une nouvelle pole position d'un pilote Mercedes cet après-midi, ni brise l'invincibilité des Flèches d'argent depuis la création du Grand Prix, en 2014.

Les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo en cinquième et sixième positions mais en vérité plus en raison des pénalité "moteur" qui leur seront infligées sur la grille de départ, la lutte est toujours aussi passionnante pour être le "meilleur des autres" dimanche. Pour l'instant, le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) est le premier candidat au Top 5, en raison de son septième temps, à 1"561. Une fraction de secondes devant Esteban Ocon (Force India), Kevin Magnussen (Haas), Sergio Pérez (Force India) et Carlos Sainz (Renault).