Renault justifie sa stratégie controversée en qualification

C'est avec ce genre de choix assumé que les équipes s'éloignent de leur public et de leurs obligations sportives. Leurs préoccupations sont un catalogue de bonnes intentions qu'elles s'empressent de refermer au besoin dès qu'un gain est à portée. Le résultat prime et avec lui un réalisme froid qu'on ne peut leur reprocher. Ne reste plus qu'à attendre l'implacable justification.

Samedi à Sotchi, Renault a plus surpris que Red Bull dans son refus de tourner en Q2. Ses pilotes Carlos Sainz et Nico Hülkenberg étaient en lice pour rejoindre la Q3, une lutte s'ouvrait pour la cinquième place sur l'aire de départ du Grand Prix de Russie. Une conséquence des sanctions infligées aux pilotes Red Bull, Max Verstappen et Daniel Ricciardo, promis au fond de grille suite à des changements hors quota de leurs moteurs… Renault.

Il fallait éviter l' "hypertendre"

Pourtant, Carlos Sainz et Nico Hülkenberg sont restés au stand. Avec eux Max Verstappen et Daniel Ricciardo donc, ainsi que Pierre Gasly (Toro Rosso), au même motif d'un renouvellement du moteur, Honda en l'occurrence. Dix pilotes en lice au lieu de quinze, un spectacle dévalorisé pour une Q2.

L'Espagnol et l'Allemand, officiellement qualifiés quatorzième et quinzième au final, grimperont donc aux onzième et douzième emplacements de la grille de départ dimanche à 13h10. Pas une déception en soi, a expliqué l'équipe française samedi soir. Bien au contraire.

"En faisant l'impasse sur la Q2, nous serons les voitures au choix libre de pneumatiques les mieux placées sur la grille. Nous nous attendons à ce que cela se traduise par de meilleures performances en course", a justifié Alan Permane, le directeur sportif.

"Notre approche vise à gagner des places lorsque ceux qui nous précèdent devront s'arrêter en raison de la courte durée de vie des pneus 'hypertendre'. Cela nous sera utile en début de course, mais nous nous attendons quand même à une bataille extrêmement serrée. Nous chercherons à maximiser la moindre occasion et les points seront notre objectif", a conclu le Britannique.

Un calcul qui tient compte des (du) dépassement(s)...

Renault a donc fait un sacrifice de six positions pour chacun de ses pilotes ; une théorie plus qu'une réalité. "Nous avons adopté une stratégie judicieuse, a expliqué Nico Hülkenberg. Avec notre rythme pur, une bonne position sur la grille était hors de portée. Nous avons donc choisi cette approche et cela nous évite de commencer la course avec les pneumatiques 'hypertendre'. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui devrait nous aider dans notre combat en piste demain."

"Malheureusement, nous avons constaté que notre rythme ne nous permettrait pas de nous battre pour la cinquième ou la sixième place, a insisté Carlos Sainz. Dès lors, il était très attirant de nous tourner vers le libre choix des pneumatiques étant donné les gommes sélectionnées ici. Nous avons vu à Singapour l'avantage que cette stratégie peut apporter et cela pourrait donner lieu à un Grand Prix intéressant. En fin de compte, notre rythme dictera notre position finale, mais nous nous sommes donné les meilleures chances pour la course."

Renault a donc pris le parti de gagner des positions en allongeant le premier relais de ses voitures (en "tendre" plutôt qu'en "ultra tendre"?) et de se battre ensuite pour maintenir ses positions. Un calcul peut-être pas mauvais sachant qu'il n'y avait eu qu'un seul dépassement sur tout le Grand Prix de Russie en 2017.