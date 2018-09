Renault répond sèchement à Max Verstappen (Red Bull)

Cyril Abiteboul n'a pas apprécié les commentaires de Max Verstappen (Red Bull) sur le retour à la "spec B" du V6 français ce week-end au Grand Prix de Russie, après l'introduction de la "Spec C" à Monza. Aux dires du pilote néerlandais, le bloc de Viry-Châtillon est incapable de performer en altitude.

L'opération va coûter une salve de places de pénalité au Batave sur la grille de départ, dimanche, tout comme son coéquipier, Daniel Ricciardo, mais l'accusation est infondée selon le manager d'Enstone.

"Je pense qu'aucun moteur ne performe aussi bien en haute altitude", a rappelé Cyril Abiteboul, en conférence de presse FIA, vendredi. Tous les motoristes sont mêmes d'accord là-dessus : un bloc perd 1% de puissance à chaque élévation de 100 mètres. Et le chiffre de 22% de déficit revient invariablement au sujet du prochain Grand Prix du Mexique, dont le circuit Hermanos Rodriguez est situé à 2200 mètres.

Verstappen, un pilote "pas très calme"

"L'augmentation de puissance aurait été du même niveau sur un tracé comme Mexico, a poursuivi le Français. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ces commentaires et, en général, Max devrait s'occuper de sa voiture."

En revanche, Cyril Abiteboul n'a pas nié les problèmes survenus sur le groupe propulseur des Red Bull au Grand Prix de Singapour, et que ces derniers avaient motivé un retour à la "Spec B".

"Nous avons eu un souci de souplesse du moteur en essais libres 1 et lors du week-end, et dans une moindre mesure en qualification. Mais je pense que nous avons en Max un utilisateur très exigent. Pas très calme non plus."

"La Spec C est une bonne avancée en termes de puissance qui peut induire un certain nombre de limitations par ailleurs (ndlr : une fiabilité moins bonne), et ça faisait partie du plan d'introduire une Spec B, a indiqué Cyril Abiteboul. C'est un peu inhabituel mais ça faisait partie d'un plan que nous avons approuvé à la demande de Red Bull."