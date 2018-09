Sebastian Vettel (Ferrari) : "En me mettant à leur place, le choix était évident"

A Sotchi, Sebastian Vettel aura au moins constaté que Ferrari était de retour sur le front stratégique. Plutôt maladroite dans ce domaine depuis la victoire de l'Allemand, le 28 août en Belgique, la Scuderia a permis à son pilote leader de faire chanceler Lewis Hamilton dimanche au Grand Prix de Russie, en piégeant le numéro 1 mondial au jeu des arrêt au stand.

Troisième au moment du retour en piste du Britannique de Mercedes, au 15e des 53 tours, le n°5 de Maranello a ensuite chèrement défendu sa place, au prix d'un double changement de ligne au bout de la ligne droite principale. Une phase qui lui a valu l'ouverture d'une enquête chez les commissaires de la FIA. Classée sans suite, à l'étonnement de son challenger.

"Pour moi, il est allé vers l'intérieur puis s'est déplacé de nouveau et a failli me mettre dans le mur", a réagi Lewis Hamilton. Je pense qu'il s'est déplacé deux fois, mais je suppose qu'ils (ndlr : les commissaires) n'ont pas vu ça. Heureusement, j'ai réussi à éviter le mur tout en continuant à prendre le virage. Il s'agissait ensuite de savoir qui allait freiner le plus tôt dans le virage suivant et c'est moi qui en avait le plus envie à ce moment-là."

50 points de retard mais 125 encore à prendre

Embarqué dans le 180° entre les virages n°2 et 4, Sebastian Vettel a perdu de vue son adversaire, et senti la nécessité de ne pas trop en faire. La sagesse peut-être guidée par les moments d'embarras qu'il avait connus dans les roues des Mercedes lors des Grands Prix de France et d'Italie.

"Il était très difficile de voir où il était, a raconté #SV5. Pendant très longtemps, je ne le voyais plus, puis j'ai vu ses pneus et donc je savais qu'il était quelque part par-là, et je ne voulais pas jouer au plus malin en le poussant hors de la piste ou dans le mur, donc à un moment j'ai dû lâcher. Évidemment, je n'étais pas content de perdre ma place mais on a fait notre maximum."

Aux trois points abandonnés dans la manouvre se sont donc ajoutés les sept de la permutation entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Qui l'a finalement rejeté à 50 points du Britannique. Interrogé sur la question, sa réponse fut tranchante, en conférence de presse : "En me mettant à leur place, le choix était évident, donc je pense que toutes ces questions ne sont pas forcément justifiées."

Alors qu'il a cédé des points à Lewis Hamilton pour la troisième fois de suite, Sebastian Vettel a refusé de voir la fin de ses chances au championnat du monde. Il reste 125 points à prendre, de quoi imaginer un renversement de situation. "Je crois toujours en mes chances même si elles s'amenuisent à chaque fois que je termine derrière eux, mais qui sait, il suffit d'un abandon pour que les choses changent. Idéalement deux ! Même si je ne le souhaite pas à Lewis", a-t-il lancé.