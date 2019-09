Enorme frustration pour Sebastian Vettel. Alors qu'il avait pris la tête de la course devant son coéquipier Charles Leclerc à la faveur d'un départ canon, le pilote allemand de Ferrari a été contraint à l'abandon dans le 27e tour du Grand Prix de Russie, dimanche. Vettel venait de faire son premier arrêt au stand pour changer ses pneus. Ressorti en troisième position derrière le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et Leclerc, il a dû s'immobiliser quelques virages plus loin. Les raisons de son abandon restent encore inconnues.

Cet abandon est d'autant plus troublant que Vettel avait désobéi à une consigne de son équipe. Ferrari avait demandé à l'Allemand de laisser passer Leclerc en début de Grand Prix. Vettel ne s'était pas exécuté. Il avait même conforté son avance en tête de la course en enchaînant les meilleurs tours avant de perdre un peu de terrain en raison de l'usure de ses pneus. Ce qui a justifié son arrêt au stand au 27e tour.

Quand il en est ressorti, Vettel n'a pas pu boucler un tour complet. "Vous plaisantez ?", a-t-il lancé à ses mécaniciens quand ces derniers lui ont demandé de s'arrêter après avoir décelé un problème technique. La lumière sera certainement faite sur cet incident après la course. En attendant, le mystère demeure. La seule certitude, c'est que Ferrari a perdu très gros. Car le doublé est finalement pour Mercedes.