Pas le temps de ruminer la frustration du Grand Prix de Singapour. Le Grand Prix de Russie tombe à pic pour Charles Leclerc, ce week-end. Vendredi, le pilote Ferrari a tourné la page à Sotchi le plus vite possible, avec le meilleur temps du premier entraînement. En 1'34"462, le Monégasque a laissé Max Verstappen (Red Bull) à 0"082 et son coéquipier, Sebastian Vettel, à 0"543, eux aussi en pneus "tendre".

Si Lewis Hamilton a fait un tout droit et a passé du temps au garage pour la révision de ses freins, son coéquipier a été à l'origine d'une défaillance inquiétante de son DRS en fin de session. Daniil Kvyat (Toro Rosso) en panne en début de séance, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en tête-à-queue, Daniel Ricciardo (Renault) a connu le loupé le plus embarrassant en tapant dans son tour de… rentrée, après la fermeture de la piste.