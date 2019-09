Lewis Hamilton est vent debout contre le projet de réforme de la séance de qualification voulu par le détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, et spécialement son directeur sportif Ross Brawn, qui verrait la disparition en 2021 du tour chrono du samedi en échange d'une course de qualification avec grille de départ inversée. Le résultat de cette course serait la base de la grille de départ de la course dominicale. Quelque chose qui fait bondir le Britannique...

"A mon avis, la grille inverse est une excuse, car ils (les promoteurs de la F1) n'osent pas prendre de décisions", a-t-il pesté, à Sotchi, où est disputé le Grand Prix de Russie.

Au lieu de vouloir faire la révolution de la qualification, l'Anglais de 34 ans estime que les autorités de la Formule 1 pourraient dynamiser le spectacle avec des voitures plus pointues à piloter. Le quintuple champion du monde a encore évoqué le poids des monoplaces, qui n'a fait qu'augmenter avec l'ajout des systèmes de récupération depuis l'ère turbo-hybride, en 2014. Il les aimerait plus légères, plus vives dans leur comportement et donc plus sélectives.

"Ils ont une mauvaise approche et n'osent pas prendre de décisions, a-t-il encore protesté. Pourquoi est-ce que les voitures devraient devenir plus lourdes ? Rattraper (une autre voiture) reste un problème et je campe sur cette position. La dernière réunion ne m'a donné aucune confiance."

"Les changements des dernières années n'ont rien amélioré, les personnes qui les ont inventés n'y connaissent rien à la course. Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile mais pouvons-vous quand même apporter une aide en tant que pilote ?", a-t-il conclu.