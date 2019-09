Le meilleur temps de Max Verstappen lors des essais libres 2 n'a pas de quoi inquiéter outre mesure Ferrari et Mercedes. Honda a indiqué jeudi que le Néerlandais sera reculé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Russie suite à l'installation d'un cinquième V6, hors quota, en prévision de la course à domicile du motoriste, qui suivra au calendrier.

Vendredi après-midi à Sotchi, le pilote de la RB15 n°33 a arrêté le chrono à 1'33"162, soit 0"335 plus vite que la Ferrari de Charles Leclerc, le plus rapide de la première session. Valtteri Bottas, le troisième homme, a encaissé 0"646 et l'autre pilote de Mercedes, Lewis Hamilton, 0"798.

Sebastian Vettel (Ferrari) en retrait au cinquième rang, Pierre Gasly (Toro Rosso) a été le "meilleur des autres" à la sixième place.

Sergio Pérez (Racing Point), Nico Hülkenberg (Renault), Lance Stroll (Racing Point) et Alexander Albon (Red Bull) ont complété le podium. Ce dernier a accompli le plus rapide de ses 18 tours - le plus faible quota de la session - à 2"054 de son leader. Un retard qui s'explique par le temps consacré au changement du le plancher de sa monoplace.

Cette session a été marquée par quelques incidents, dont un moment tendu entre Lewis Hamilton et Alexander Albon. Lancé dans un tour rapide, le Britannique est tombé sur le Thaïlandais au ralenti dans la parabolique.

Daniil Kvyat (Toro Rosso), 12e, a de son côté été interdit d'arborer son casque spécial aux couleurs du drapeau russe. La FIA lui a refusé ce droit arguant qu'il avait déjà changé la décoration à Monza.