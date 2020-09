"Nous continuons de réaliser de très bons temps les vendredis, donc c'est agréable de nous revoir si haut, a commenté "Honey badger", quatrième cette année à Silverstone 1, à Spa-Francorchamps et au Mugello. C'est un circuit sur lequel je n'ai pas trop eu de succès et de confiance auparavant, donc cela me donne assurément un bon coup de pouce. J'ai beaucoup appris et j'ai montré un bon rythme sur chaque relais. Je pense que cela sera beaucoup plus serré samedi, surtout entre nous et les équipes à environ deux à trois dixièmes derrière. Les qualifications devraient donc être extrêmement disputées, mais je retire beaucoup de confiance de cette journée et nous essaierons de tout mettre bout à bout pour le reste du week-end."