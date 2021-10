Ce ne fut pas la cohue de l'année dernière. Le départ du Grand Prix de Turquie 2021 a été presque sans histoire, dimanche sur le circuit d'Istanbul, et ce n'était pas gagné. Sur une piste mouillée et donc piégeuse, les 20 pilotes ont été prudents au premier freinage, et seul un incident à été à déplorer. En contournant l'AlphaTauri de Pierre Gasly à l'extérieur du virage n°1, l'Espagnol s'est fait heurter par le Français et est parti en tête-à-queue. Ce qui a valu une pénalité de cinq secondes au vainqueur au Grand Prix d'Italie 2020.

Devant, le poleman Vallteri Bottas (Mercedes) a parfaitement réussi son démarrage en emmenant Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren) dans son sillage. Onzième sur la grille, Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré très prudent comme il y a deux semaines en Russie, et a bouclé le premier tour en 10e position.

