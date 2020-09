Gene Haas, le propriétaire, avait déclaré en début de saison réfléchir à l'engagement de deux pilotes payants en 2021, en remplacement de Romain Grosjean et/ou Kevin Magnussen dont les contrats arrivent à échéance. Avec des pilotes comme les expérimentés Nico Hülkenberg et Sergio Pérez, respectivement pigiste et titulaire cette année chez Racing Point, le patron américain dispose de tout premiers choix sur le marché. Néanmoins, il sait que Ferrari, son motoriste et fournisseur de nombreuses pièces, a dans son vivier trois grands talents qui aspirent à franchir le pas.

"Mercedes le dit : la F1 ce n'est pas du catch ou de la télé-réalité"

Grand Prix de Russie Du pionnier Petrov à la pépite Shwartzman, la Russie s'avance sur l'échiquier de la F1 IL Y A UN JOUR

La promotion de la Ferrari Drivers Academy est assez exceptionnelle cette année avec l'Allemand Mick Schumacher et le Britannique Callum Ilott, premier et deuxième du championnat de Formule 2, et le Russe Robert Shwartzman, actuel quatrième après avoir mené la série.

Pour courir en Formule 1, il faut avoir accumulé 40 points sur sa superlicence lors des trois dernières années, un quota à lui seul distribué à chacun des trois premiers du championnat de Formule 2 2020. Pour Shwartzman, il s'agira d'une formalité : le pilote conseillé par Vitaly Petrov totalisera quoiqu'il arrive 56 points en fin de saison, sur ses résultats de 2018 et 2019. Mick Schumacher est assuré de 30 points remontant à la saison 2018 et il doit juste finir dans le top 5 du championnat de F2 pour obtenir le complément. Quant à Callum Ilott, il doit marquer les 30 points de la quatrième place pour les ajouter aux 15 unités qu'il compte depuis son podium en GP3 2018.

Schumacher à Hinwill ?

Chez Haas, Günther Steiner considère aussi que Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont peut-être fait leur temps dans l'écurie, ce qui s'entend car le Français et le Danois y sont associés depuis 2017. Il a déjà indiqué avoir une liste de dix pilotes pour 2021, qui comprend néanmoins Grosjean et Magnussen. Si son choix irait d'abord à des pilotes expérimentés, il est visiblement ouvert aux jeunes. Pour des essais un vendredi matin de Grand Prix, pour commencer.

Tsunoda aura une place chez AlphaTauri, mais Mick Schumacher mérite-t-il la sienne chez Alfa Romeo ?

"Ce serait assurément possible, a déclaré le directeur d'équipe italien, à formula1.com. Ça dépend plus de Ferrari, mais s'ils nous demande de les aider, nous le ferons certainement. Ils nous ont beaucoup aidés pendant la crise du coronavirus, c'est donc comme ça qu'on pourrait leur rendre la pareille."

Cependant, si Ferrari peut désigner un pilote de son écurie partenaire Alfa Romeo, elle n'a aucun droit de regard sur Haas. Pour cette raison, Mick Schumacher serait le premier choix de la Scuderia pour aller chez Alfa Romeo, à la place d'Antonio Giovinazzi qu'elle a nommé en 2019 et 2020. Les équipes étasunienne et italienne devraient lors discuter des candidatures de Callum Ilott et Robert Shwartzman, sachant qu'il ne s'agirait sans doute que d'un pilote, car cela représenterait un gros risque d'engager deux débutants.

Grand Prix de Russie Bottas domine la première séance d'essais libres, Hamilton encore en réglages IL Y A 4 HEURES