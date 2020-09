"La voiture performe vraiment bien ici mais ce ne fut pas la journée la plus tranquille pour moi, a admis Lewis Hamilton, qui compte quatre victoires à Adler. Il y a du boulot ce soir à la fois en termes de pilotage et de set-up. La journée n'a pas très bien commencé : ma première séance a été assez médiocre. J'ai fait un blocage au virage n°2 avec mes 'tendre' et quand je suis passé aux "dur", je les ai complètement détruit. Les essais libres 1 sont donc à jeter. La seconde session a été bien meilleure mais je n'ai pas été capable d'aligner correctement les secteurs. C'est donc toujours en chantier. J'étais un peu en retard dans les secteurs 1 et 2, et le 3 était sympa. Le grip était faible et ça n'a rendu les choses que plus compliquées, avec beaucoup de glissades. Mais je suis sûr que le niveau d'adhérence va grimper samedi."