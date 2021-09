Malgré les turbulences, peu importe les tensions, l'écurie Haas s'apprête à décréter le statu quo. Même si leur entente n'est pas vraiment des plus stables, Mick Schumacher et Nikita Mazepin devraient bien être confirmés pour la saison 2022. "Mick devrait être confirmé bientôt. Attendons quelques jours et espérons que tout soit résolu", a déclaré Günther Steiner, directeur d'équipe de Haas, dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.

"Nous voulons avoir confirmé les deux pilotes d’ici là. Sotchi serait le bon moment. Et l’on pourra ensuite se concentrer sur l’année prochaine", a-t-il ajouté à l'aube du Grand Prix de Russie. Au classement des pilotes, Mick Schumacher et Nikita Mazepin cumulent un zéro pointé.

