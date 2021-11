C'est assez incroyable, mais Max Verstappen pourrait remporter son premier titre en monoplace cette année. Posté 19 longueurs devant Lewis Hamilton (Mercedes) au Championnat du monde de Formule 1, le Néerlandais n'est plus qu'à quatre courses de la gloire. Et s'il avouait après son neuvième succès en 18 Grands Prix cette saison qu'il ne pensait pas au titre "mais que ça se présente bien" , il sait qu'il va devoir s'exprimer de plus en plus fréquemment sur cette perspective d'atteindre le Graal, et ce que ça pourrait changer pour lui.