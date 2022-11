Formule 1

Comment George Russell, en route pour le DTM, a été sauvé de l'oubli par Mercedes

Vainqueur du Grand Prix de Sao Paulo, George Russell va finir, sauf catastrophe, le championnat de Formule 1 2022 devant Lewis Hamilton. Un quasi miracle après une pénible ascension suivi d'un explosion en GP3 et en GP2 grâce à un talent scout et un patron français. Nos journalistes Gilles della Posta et Stéphane Vrignaud, à retrouver en podcast Les Fous du Volant, évoque le nouveau King".

00:06:39, il y a une heure