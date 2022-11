Nouvelle pénalité pour Carlos Sainz. Le pilote espagnol sera automatiquement rétrogradé de cinq positions sur la grille de départ du Grand Prix de Sao Paulo dimanche après un changement dans son compartiment moteur. Ferrari a installé sur sa monoplace un 6e moteur à combustion interne, au-delà des trois autorisés par an, lui valant donc une sanction a indiqué vendredi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué.

L'Espagnol, 6e au championnat avec 212 points à deux courses de la fin de la saison, n'est qu'à quatre points de la Mercedes de Lewis Hamilton (216 points) et à 19 longueurs de l'autre Flèche d'argent, celle de George Russell (231). Il peut donc encore espérer décrocher la 4e place au championnat à l'issue du Grand Prix d'Abou Dhabi disputé la semaine prochaine.

D'ici là, la F1 adoptera ce week-end un format différent, avec une course sprint samedi dont les résultats déterminent la grille de départ du Grand Prix le dimanche. Les qualifications "classiques" se disputeront vendredi à 20h00 et détermineront la grille de départ de la course sprint. La pénalité de Sainz ne s'appliquera pas au départ de la course sprint sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo.

