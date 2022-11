La menace est réelle et Pierre Gasly est conscient qu'il risque gros. Pénalisé d'un nouveau point sur sa super licence au dernier Grand Prix de la Ville de Mexico pour avoir poussé Lance Stroll (Aston Martin) hors de la piste sur un dépassement, et en avoir tiré un "avantage durable" selon les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile, donc sans rendre la position au Canadien, le pilote AlphaTauri va piloter à partir de ce week-end, au Brésil, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Car les conséquences des infractions commises ces douze derniers mois par le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 sont sans appel : il perdu 10 points sur les 12 que compte sa super licence. Et concrètement, s'il en perd encore deux dans les prochains mois, il n'échappera pas à une suspension d'un Grand Prix, ce qui serait une première depuis l'instauration du permis à points en Formule 1, en 2014.

Deux autres points perdus sur la piste à Mexico

"Je suis un pilote de course, et quand je vois une brèche je m'y engouffre, a-t-il justifié après la 20e course de la saison, à Mexico. Et s'ils (les commissaires de la FIA) ne sont pas contents, qu'ils me demandent de rendre la position, et alors j'essaierai à nouveau. Mais ils ne l'ont pas fait cette fois. Je fais de mon mieux dans la voiture et la dernière chose que je veux est d'écoper de points de pénalité stupides et perdre du temps de course."

Pour son infraction, le Normand a effectivement reçu en sus une pénalité de cinq secondes, qu'il a purgée lors d'un arrêt au stand. Une sanction manifestement coûteuse puisqu'il a terminé à la 11e place, à 0"6 du dernier primé, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), et à moins de cinq secondes du 9e classé, Lando Norris (McLaren).

En fait, Pierre Gasly (AlphaTauri) reproche à la direction de course de ne pas l'avoir incité à rendre sa position, ce qui lui aurait évité tous ces ennuis, mais celle-ci n'y est plus obligée depuis un certain temps.

A compter de vendredi, jour de qualification à Sao Paulo, où est programmé la troisième et dernière course Sprint de la saison, Pierre Gasly va donc devoir se tenir à carreau. Et pendant un bon moment, puisqu'il ne pourra récupérer ses prochains points - deux en l'occurrence - seulement le 22 mai prochain, soit un an tout juste après la plus ancienne de ses infractions figurant aujourd'hui sur son permis à points.

Alpine fait semblant d'en rigoler

D'ici là, le temps va sans doute paraître long à Pierre Gasly, qui sait que la FIA ne transigera pas avec la règle. Le meilleur pour lui se situe dans son propre garage. En effet, son coéquipier japonais Yuki Tsunoda s'est exposé cette année aux foudres de la machine administrative fédérale en essuyant une rétrogradation de dix places sur la grille de départ du dernier Grand Prix d'Italie, pour avoir cumulé cinq réprimandes dans la même saison.

Et si l'affaire inquiète AlphaTauri, pour les deux derniers Grands Prix qu'il doit livrer pour l'écurie italienne, elle ne rend encore moins sereine Alpine car le Normand devra disputer les sept premières courses de 2023 avant l'effacement de ses deux points écopés à Montmelo en 2022. Otmar Szafnauer a d'ailleurs pris position publiquement à ce sujet en suggérant au futur pilote des Bleus d'écoper de deux points au Brésil pour purger sa suspension à Abou Dabi, histoire d'attaquer la prochaine saison débarrassé de cette menace. Une boutade évidemment de la part du directeur d'équipe américain, qui cache néanmoins une vraie peur.

