On a un nouveau vainqueur de Grand Prix de Formule 1, et il s’appelle George Russell. Déjà auteur d’une course sprint idéale la veille, le prodige de Mercedes a fait montre d’une maîtrise impeccable pour dominer, de la tête et des épaules, le rendez-vous du dimanche. La fête est d’autant plus belle pour lui qu’il s’impose devant Lewis Hamilton, permettant à Mercedes de signer un doublé inespéré dans cette saison compliquée. Carlos Sainz a hissé sa Ferrari sur la troisième marche du podium, devant Charles Leclerc et Fernando Alonso, auteur d’une folle remontée avec sa Alpine. Course à oublier, en revanche, pour Max Verstappen, qui s’est accroché avec Hamilton et termine miraculeusement sixième.

