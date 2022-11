Soyons honnêtes : il y a deux ans moins un mois, nous n'avions pas eu le moindre pincement au cœur lorsqu'il avait dit adieu - pensait-on - à la Formule 1. Pas toujours très amical face aux journalistes, rarement très tendre avec ses homologues, Kevin Magnussen n'avait pas laissé un souvenir impérissable. Mais ce vendredi, à São Paulo, le Danois a réussi un exploit que l'on n'est pas près d'oublier.

Revenu par la fenêtre en début de saison, après la mise à la porte de Nikita Mazepin pour les raisons que l'on connaît, le fils de Jan a souvent fait le job. Parfois même avec le sourire et une certaine forme de reconnaissance. Magnussen a obtenu une prolongation méritoire dès l'été dernier et imaginait certainement boucler cet exercice dans un relatif anonymat, au volant d'une monoplace sans évolution.

Dans son cockpit, Magnussen n'y croyait pas

Et puis, le miracle. Ce vendredi, sous un ciel franchement menaçant, le pilote de 30 ans s'est élancé le premier en Q3. Il a réussi son premier tour lancé, en 1'11"674. Et puis, les étoiles se sont alignées : Max Verstappen (Red Bull) a sous-performé, George Russell s'est embourbé dans les l’échappatoire de manière étrange... et les gros nuages ont stagné entre les lacs.

Après avoir coupé son effort, l'ex de McLaren a alors interrogé son ingénieur : "En quelle position sommes-nous ?

- Tu es P1, camarade, lui a-t-on répondu à la radio.

- Tu te fiches de moi !?

- Non, non Kévin.

- Wow. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie."

Puis, après un gros pic d'émotion, Magnussen a soudainement retrouvé ses esprits, conscient que la hiérarchie pouvait encore évoluer, alors qu'il restait un peu moins de neuf minutes avant le drapeau à damier. "Ne célébrez pas tout de suite, s'il vous plaît", a-t-il donc averti. "Ce n'est pas fini Kévin, ce n'est pas fini", lui a soufflé son ingénieur.

Maximum attaque !

En réalité, c'était bel et bien fini. Après les tentatives désespérées de Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) sur une piste détrempée, le pilote Haas a été crédité de la pole position. La première pour lui. La première pour son équipe. La première pour son pays. Inouï. Le box de l'écurie a explosé de joie, Gunther Steiner a immédiatement été joint par téléphone par Gene Haas. Et Magnussen, lui, a exulté.

Visiblement pas au courant de la procédure à suivre dans ces circonstances, le natif de Roskilde a semblé un peu déboussolé dans le parc fermé. Y compris lorsqu'il a été amené à réagir à son exploit. "Je ne sais pas quoi dire, a-t-il d'abord lâché. L'équipe m'a mis en piste au bon moment. J'ai fait un tour correct et je suis en pole. Merci à Gene, merci à Gunther. Je reviens en F1 après une année sans... c'est incroyable."

Sauf nouveau miracle, il lui sera bien difficile de conserver cette position jusqu'à dimanche, notamment car un certain Max Verstappen (Red Bull) s'élancera à ses côtés pour la course sprint de samedi. Mais qu'importe. Magnussen va en profiter. Et vendre chèrement sa peau : "Maximum attaque ! J'espère que ce sera fun."

