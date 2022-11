Il en rêvait depuis 139 Grand Prix. Le 140e aura été le bon. Invité surprise d’une Q3 a priori promise aux gros bras, Kevin Magnussen (Haas) s’est adjugé la pole position du Grand Prix de Sao Paulo, vingt et unième et avant-dernière manche de la saison 2022 de Formule 1. Le Danois devance sur la grille la Red Bull de Max Verstappen et la Mercedes d’un George Russell parti à la faute et responsable d’un drapeau rouge.

A Sao Paulo, pluie rime souvent avec dingo. Quatorze ans après l’incroyable final de 2008 et la consécration du jeune Lewis Hamilton au détriment du local de l’étape Felipe Massa, le circuit d’Interlagos a réservé un nouveau scénario de folie à l’occasion de la pénultième séance qualificative de la saison 2022. Le héros du jour ne pilotait pourtant ni une McLaren ni une Ferrari ce vendredi soir, mais bel et bien une Haas. Son nom ? Kevin Magnussen.

Plus prompt à se mettre en action que tous ses adversaires de Q3 avant le retour attendu de la pluie, le Danois a décroché la première pole position de sa carrière grâce à un chrono de 1’11’’674. Battu de deux dixièmes par celui qui effectuait cette année son retour en F1 après avoir été mis de côté par l’écurie américaine à l’issue de la saison 2020, Max Verstappen (Red Bull) a toutefois largement limité la casse en s’adjugeant la deuxième meilleure performance du jour (1’11’’877).

