La saison touche à sa fin, mais la pression reste forte sur les épaules de Pierre Gasly. Régulièrement sanctionné depuis le début de la saison, le pilote français d'Alpha Tauri n'a plus que deux points sur sa super licence . Une nouvelle infraction serait synonyme de suspension, une première depuis l'instauration du permis à points en 2014. Il va ainsi devoir se montrer particulièrement vigilant tout au long du week-end au Brésil.

Pour les cinq points que j'ai perdus sur les dernières courses, c'était assez strict, il y a énormément de choses à discuter, a-t-il expliqué au micro de Canal+. Ce que j'ai fait avec eux. Il y a 24 courses, 12 points, on peut perdre des points dans les essais libres… Par rapport au temps de roulage en Formule 1, de là à se faire bannir, je trouve ça quand même très strict. Surtout au vu de la manière avec laquelle j'ai piloté depuis le début de l'année, je pense que ça serait extrêmement sévère et pas forcément nécessaire pour le sport." Gasly n'a pas caché vendredi à Interlagos, en marge de la première séance d'essais libres , qu'il voyait une forme d'injustice à une éventuelle sanction. ", a-t-il expliqué au micro de Canal+.

Surtout, cette situation est particulièrement malvenue alors que Gasly va changer d'écurie à partir de la saison prochaine. "Il y a des répercussions énormes, a-t-il déploré. J'ai envie de finir mon championnat de la plus belle des manières avec AlphaTauri, je n'ai clairement pas envie de démarrer mon aventure avec Alpine avec seulement deux points au-dessus de la tête. C'est sûr que j'ai été dans le viseur sur ces dernières courses et j'essaie clairement de faire le nécessaire pour en sortir, d'avoir des discussions et de trouver des solutions avec eux. Idéalement, ce serait mieux de repartir à zéro mais, pour en avoir discuté avec eux, ce ne sera pas le cas."

