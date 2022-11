A quelle heure le départ est-il donné ?

A 15 heures au Brésil, 19 heures en France.

George Russell (Mercedes) en pole, ça donne quoi ?

Contrairement à son illustre coéquipier, George Russell (Mercedes) ne dispose pas suffisamment d'expérience depuis le front de la grille pour partir confiant. Avant le Brésil, il avait décroché la pole position en Hongrie à la surprise générale devant les Ferrari. Le Britannique n'en conserve pas un souvenir agréable puisqu'il avait fini par s'incliner devant Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), tombant sur la troisième marche du podium.

La pole est-elle favorable à Interlagos ?

Assez, oui, puisqu'elle a été transformée en victoire à 16 reprises en 38 éditions sur le tracé pauliste. Depuis 2013, six polemen ont converti leur position de tête, Valtteri Bottas en perdant le bénéfice en 2019 et 2021.

Lewis Hamilton (Mercedes) peut-il gagner comme l'an dernier ?

Oui. Les Flèches d'argent sont en confiance après avoir été plus rapides que les Red Bull en course sprint, samedi. Elles étaient annoncées gagnantes -à tort- à Mexico, mais il semblerait qu'elles disposent réellement d'un coup d'avance à Sao Paulo. Assez, en tout cas, pour monopoliser la première ligne, ce qui ne leur était plus arrivé depuis un an.

Et Lewis Hamilton (Mercedes), du haut de ses 103 victoires en F1, a les épaules pour prendre le relais en cas de défaillance de George Russell (Mercedes). L'an dernier, il avait remonté "25" positions entre le sprint et la course du dimanche, s'imposant devant Max Verstappen (Red Bull). En cas de succès à Interlagos, le nouveau citoyen d'honneur du Brésil égalerait Michael Schumacher au nombre de succès sur ce circuit mythique (4). "Je veux offrir une victoire au Brésil", a-t-il promis devant une foule en délire.

Max Verstappen (Red Bull) va-t-il jouer la gagne?

On serait tenté de répondre "ce sera compliqué", mais il est tout aussi difficile de prédire ce que peut réaliser le double champion du monde. Même auréolé de 14 succès en 20 épreuves, le Néerlandais et son écurie restent affamés. Max Verstappen (Red Bull) peut encore battre le ratio de victoires de Michael Schumacher en 2004, à condition de remporter les deux dernières manches de la saison.

Mais pour la première fois depuis bien longtemps, il a fait preuve d'un pessimisme inhabituel en interview d'après-course : "Les Mercedes ont l'air invincibles. Même avec des pneus tendres, nous n'aurions pas été assez rapides. J'aurais quand même terminé derrière elles. Nous avons clairement eu du mal à maintenir nos pneus en vie et nous devons résoudre ce problème."

Que peut envisager l'inattendu Kevin Magnussen (Haas) ?

Décrocher quelques unités, même si, là encore, cela s'annonce compliqué. Le conte de fées a duré trois tours, le temps pour Max Verstappen (Red Bull) de destituer Kevin Magnussen (Haas) de la première place du Sprint.

Mais le Danois, poleman pour la première fois de sa carrière, a conservé une chance de bien figurer en course en décrochant la huitième place, récompensée du dernier point mis en jeu. Sa meilleure performance en qualifications reste donc sa 4e place en Australie et en Allemagne en 2014.

La pluie va-t-elle s'abattre durant la course ?

A défaut de profiter d'un soleil radieux au moment de l'extinction des feux, les pilotes devraient s'élancer sur piste sèche. Les prévisions météorologiques à Sao Paulo font état d'un faible risque de pluie estimé à 7% à 15 heures, contre 24% à 18 heures.

Rien n'est cependant gravé dans le marbre à Sao Paulo, où les intempéries sont fréquentes à cette période de l'année. Par le passé, Interlagos a offert de nombreuses et spectaculaires courses sous la pluie.

Quels sont les duels à surveiller ?

Si les titres Pilotes et Constructeurs ont déjà été attribués, il reste plusieurs inconnues à deux Grands Prix du terme. L'identité de la quatrième force du plateau, par exemple. Alpine s'est sabordée en course sprint avec les accrochages de ses deux pilotes. En conséquence, Fernando Alonso et Esteban Ocon s'élanceront des 15e et 18e rangs, alors que McLaren, qui est revenue à 5 unités des Tricolores, a placé Lando Norris au 7e emplacement.

Le duel entre Sergio Pérez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) n'est pas non plus terminé. Les deux pilotes veulent la place de dauphin de Max Verstappen (Red Bull) et le Mexicain possède l'avantage pour 6 petits points. Le Monégasque et son coéquipier Carlos Sainz seraient bien inspirés d'obtenir de gros points en course puisque Mercedes lorgne la deuxième place des Constructeurs et rôde à 36 unités...

Faut-il s'attendre à des dépassements ?

Il y en a eu 56 la saison dernière et pas mal pendant la course sprint, dont la manoeuvre victorieuse de George Russell (Mercedes) sur Max Verstappen (Red Bull). Il faudra bien être attentif au niveau des esses de Senna, où la décision se fait très régulièrement, et les lignes droites permettant l'utilisation du DRS.

Quelle stratégie de course ?

L'an dernier, Pirelli avait préconisé deux arrêts et un premier passage des médiums aux durs. Les pilotes avaient majoritairement suivi la voie tracée par la manufacturier italien, sauf Yuki Tsunoda (Alpha Tauri). Le Japonais avait tenté le pari du pneu soft, sans parvenir à décoller de sa 15e initiale.

Cette année, Pirelli a apporté à Sao Paulo les trois composés du milieu de gamme. Alors qu'on se dirigeait vers une stratégie similaire, voilà que la course sprint a prouvé l'efficience des tendres. Charles Leclerc (Ferrari) a formalisé les enseignements : "Les softs étaient le bon choix de pneus pour le Sprint. Cela pourrait peut-être changer la stratégie de certains pour la course. Ce sera intéressant."

