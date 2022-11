Guillaume Rocquelin connaît bien Adrian Newey pour avoir longtemps travaillé sous sa responsabilité chez Red Bul Ring. Arrivé dans l'écurie autrichienne comme ingénieur principal de la voiture de David Coulthard, en 2008, le Français a ensuite vécu les sagas Sebastian Vettel et Max Verstappen. Il été de tous les succès du Taureau rouge jusqu'à sa reconversion comme directeur de la Red Bull Driver Academy, en juin 2022, avec un total de 75 victoires, cinq titres Pilotes et quatre Constructeurs.

Pendant tout ce temps, il a collaboré avec le technicien britannique et pris du galon avec lui puisqu'il a été promu chef ingénieur de l'équipe en juin 2015. Il a ainsi pu comprendre pourquoi Adrian Newey, dont le CV est auréolé de 189 victoires, 12 titres Pilotes et 11 titres Constructeurs sur l'ensemble de ses années Williams, McLaren et Red Bull, a pu traverser les époques en se renouvelant avec toujours aussi brillamment.

"Pas forcément son fort de rester calme"

"Les grandes qualités d'Adrian, c'est la créativité et, ce qui est très rare, le fait de comprendre, surtout en ce moment où la voiture est très complexe aussi bien au niveau aérodynamique que moteur, installation moteur, etc, d'avoir une vision globale de la voiture - comment elle fonctionne, comment tous les systèmes sont en interaction ; c'est incroyable, confie "Rocky", dans le dernier numéro des "Fous du Volant", le podcast F1 d'Eurosport. J'arrive à peu près à comprendre mais pas au point de se dire 'Ah, c'est là qu'on peut faire mieux'. C'est incroyable d'avoir une personne comme ça qui puisse comprendre la voiture à ce point."

Pour autant, le diplômé de l'Université de Southampton, en 1980, ne s'est jamais acaparé toutes les fonctions sur les circuits, car il a compris que certaines tâches ne convenait pas à son caractère. "D'un autre côté, au niveau opérationnel - ce qui m'intéresse le plus en tant qu'ingénieur de piste -, Adrian est un peu désorganisé, relativise Guillaume Rocquelin. Disons que ce n'est pas forcément son fort de rester calme, d'organiser des séances, etc. Donc sur la piste, il nous laisse faire le travail. Quand je dis 'nous', c'est les ingénieurs de piste, les stratégies. Bien sûr, on a des conversations avec lui, car c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et ce n'est pas n'importe qui. Mais au niveau opérationnel, la stratégie, les arrêts au stands, etc, il nous laisse assez tranquilles."

Voici pourquoi finalement Adrian Newey influence très peu le déroulement des courses chez Red Bull et reste assez discret médiatiquement assez discret.

