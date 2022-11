Et si c'était au Brésil ? Deux semaines après la déception mexicaine alors qu'elles paraissaient taillées pour la victoire, les Flèches d'argent n'ont jamais été aussi bien placées en 2022 pour décrocher leur premier succès de la saison. Lors de la troisième et dernière course sprint disputée à Interlagos ce samedi, George Russell (Mercedes) a fait tomber Max Verstappen (Red Bull) qui visait la passe de trois après Imola et Spielberg.

Dimanche à 19 heures, le jeune Britannique s'élancera depuis la pole position. A ses côtés, en première ligne, il trouvera son coéquipier Lewis Hamilton (Mercedes). Troisième à l'issue de l'épreuve de 24 tours, le septuple champion du monde, chouchou du public de Sao Paulo, a profité de la pénalité infligée à Carlos Sainz (Ferrari) pour s'inviter au deuxième rang. Son meilleur résultat en 2022 !

"Je suis tellement heureux d'être ici, a réagi Hamilton au cours de l'interview d'après course. Nous avons vécu une journée difficile vendredi, mais je me suis lentement frayé un chemin depuis la huitième place. Et que dire du résultat de George. C'est incroyable !"

La performance inattendue

Incroyable car Russell a débloqué son compteur de victoire en carrière et celui de Mercedes cette saison. Enfin pas officiellement, puisqu'il s'agit "seulement" d'une course sprint, distributrice de quelques points et décisionnaire de la composition de la grille du Grand Prix, la véritable épreuve du week-end.

Mais dans les faits, cette première position - et plus globalement la première ligne 100% Mercedes - vient récompenser les progrès réalisés par des Flèches d'argent qui, rappelons-le, étaient aux abois en début de saison. Une performance assez inattendue puisque GR63, à l'entame du week-end brésilien, avait estimé une perte au tour comprise "entre trois et quatre dixièmes" en raison d'une vitesse de pointe inférieure à celle des Red Bull.

"Nous ne nous attendions pas à avoir autant de rythme, a avoué GR63. Cela prouve tout le travail acharné que tout le monde a fourni et les progrès que nous avons faits en tant qu'équipe. Depuis Austin, la voiture est vraiment très bonne."

Verstappen est pessimiste

Après de vaines tentatives dans les esses de Senna et au virage n°4, Russell, dont la W13 était munie de softs, a remporté la passe d'armes qui l'a opposé à Verstappen au tour 15. Équipé, lui, de médiums, le Néerlandais a subi une inexplicable baisse de rythme. Il a dû se résoudre à assister, impuissant, à l'envol des Flèches d'argent vers une joie qu'elles n'avaient plus connue depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite en décembre 2021.

Sans vouloir porter l'oeil à l'écurie allemande dans sa quête d'une dixième saison avec au moins une victoire, une interrogation demeure : qui de l'éphèbe Russell, poleman pour la deuxième fois (Hongrie 2022), ou de l'idole Hamilton, honoré du titre de citoyen d'honneur du Brésil cette semaine et vainqueur trois fois à Interlagos, est le mieux placé pour offrir à Mercedes son premier succès depuis un an ? Après la course sprint, les deux compatriotes ont convenu d'une chose. "Il faudra peut-être différencier nos stratégies. Max va voler demain", a soufflé le premier. Le second a appuyé : "Il faudra travailler en équipe pour garder les autres derrière. Je veux offrir une victoire au Brésil."

D'habitude si volubile, Verstappen s'est montré pessimiste sur ses chances : "Les Mercedes ont l'air invincibles. Avec des pneus tendres, j'aurais quand même terminé derrière elles. Nous avons un problème avec l'adhérence et nous devons l'analyser." Il n'en fallait pas plus pour relancer la question au sein de l'écurie de Brackley : et si c'était au Brésil ?

