Retour à la "normale". Le circuit d'Interlagos, qui accueille l'avant-dernière manche de la saison 2022, n'est pas très haut perché. Il l'est en tout cas bien moins que celui de Mexico, niché a plus de 2200 mètres d'altitude, où la densité de l'air est si basse qu'elle avait quelque peu floué la véritable hiérarchie . Du moins, jusqu'à preuve du contraire.

Sur les terres de Sergio Pérez, Red Bull n'a pas franchement eu le mal de l'air. Mais Mercedes y a été la deuxième force du plateau, et d'assez loin. Ferrari, elle, a placé son pilote le plus rapide - en l'occurrence Carlos Sainz - au cinquième rang, à plus de 58 secondes du vainqueur . L'équivalent de 8 dixièmes par tour. Colossal.

"Je pense que le Mexique était un cas isolé, a confié le pilote espagnol en conférence de presse, ce jeudi. Nous avons rencontré des difficultés sur les plans de la puissance moteur et de l'équilibre." Son coéquipier Charles Leclerc n'a pas dit autre chose : "La combinaison de ces deux facteurs nous a fait beaucoup de mal mais je suis convaincu que nous ne rencontrerons pas les mêmes problèmes ici."

Ferrari a stagné... ou régressé

Sur le papier, le tracé brésilien et ses secteurs sinueux semblent effectivement bien plus favorables à la Scuderia. Il n'empêche, l'écurie italienne, toujours très performante le samedi, est aussi toujours plus éloignée de Max Verstappen et Red Bull le dimanche. Et puisque dans le même temps, Mercedes ne cesse de grappiller son retard...

Au classement, la firme allemande a entamé sa réduction de l'écart dès le Grand Prix de France, avec 220 points cumulés contre 184 pour Ferrari. De quoi laisser penser que la directive technique chargée de régir le marsouinage, définitivement instaurée quelques semaines plus tard en Belgique, a bien plus affecté les Rouges que les Flèches d'Argent. À l'époque, Mattia Binotto, boss de la Scuderia, estimait que l'impact de cette fameuse "DT039" était "négligeable".

Une chose est sûre, la mesure réglementaire n'a pas été favorable au Cheval Cabré non plus. Et elle n'a, dans le même temps, pas empêché Mercedes d'enclencher sa progression. Le board technique de Toto Wolff a compris les limites de son concept aérodynamique "extrême" à la fin de l'été. Et n'a cessé d'apporter des évolutions depuis. "Je pense que nous avons maintenant un package très différent du début de saison, a souligné James Vowles, stratège en chef de Mercedes lors du traditionnel debriefing d'après Grand Prix diffusé sur YouTube. Et cela peut vraiment nous permettre de nous battre avec Ferrari."

Et s'il fallait finir 3e ?

Mercedes revient car ils ont plus développé leur monoplace que nous, a précisé Mattia Binotto dans des Nous, nous savons que nous avons arrêté notre développement assez tôt pour nous concentrer sur 2023. Je ne suis donc pas trop préoccupé...". Les développements majeurs étant limités à la fois par le règlement et par le plafond budgétaire, les Flèches d'Argent pourraient encore considérablement réduire leur retard durant l'intersaison. À moins que Ferrari ait gardé un certain contrôle sur la situation. ", a précisé Mattia Binotto dans des propos rapportés par Motorsport.com ".

Dans cette lutte à (courte) distance, le classement "Constructeurs" final aura une importance non négligeable. Pour l'une ou l'autre de ces écuries, boucler la saison au deuxième rang derrière Red Bull offrirait quelques millions de plus, alors que la troisième place, elle, conférerait un temps de soufflerie plus important. Et alors que le nouveau plafond budgétaire empêche les "Top Teams" de déployer toute leur puissance financière, inutile de vous préciser laquelle de ces deux récompenses est la plus avantageuse.

Dans les faits, pour cette course au développement, Mercedes n'a donc pas franchement intérêt à combler les 40 points qui la séparent de Ferrari. "Je peux vous assurer que nous ne lâcherons rien jusqu'au drapeau à damier à Abu Dhabi", a certifié Vowles. Et la Scuderia ? "Nous allons finir deuxièmes, a souri Carlos Sainz. J'espère que les règlements sont suffisamment bien faits pour que la principale motivation soit de finir devant les autres. Sinon, je ne comprendrais pas."

