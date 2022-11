Loin de la polémique stérile entretenue par Fernando Alonso à propos des deux titres de Max Verstappen valent plus que ses sept personnels, ce qui le fait "un peu pouffer de rire" et dessert son auteur et ex-coéquipier de McLaren, Lewis Hamilton sait reconnaître les mérites de son successeur au palmarès du championnat du monde, plus encore en 2022 que l'année dernière. Depuis cette lutte de l'an passé à couteaux tirés, le temps a fait son œuvre.

''Je ne peux pas dire que j'ai eu le temps de regarder de près tous les aspects de ce que Max a fait cette année, mais je pense qu'il a fait un boulot sensationnel, a confié le Britannique, à ESPN. Il a fait tout ce qu'il devait faire. L'équipe lui a donné une voiture formidable, et il performe à peu près chaque week-end."

Stopper Verstappen pour une bonne raison

"Il peut être fier de ce qu'il a accompli, ajoute le pilote Mercedes. Je sais ce que ça fait d'être dans une telle position, je veux dire par là qu'il a l'opportunité de gagner des courses, y compris les deux prochaines, et qu'il pourrait prendre le record (du ratio de victoires en une saison) si nous ne parvenons pas à la stopper, moi ou Ferrari."

Max Verstappen a déjà remporté 14 courses cette année, un record absolu, mais pourra s'emparer du meilleur ratio de succès détenu encore par Michael Schumacher (13/18) uniquement s'il gagne à Sao Paulo et Abou Dabi.

Lewis Hamilton n'ambitionne pas de stopper Max Verstappen juste pour l'empêcher de battre ce pourcentage, mais avant tout pour s'assurer une victoire qui le fuit depuis le Grand Prix du Qatar 2021. Et qui lui permettrait d'en battre un lui-même. Une 16e saison avec au moins une victoire le détacherait de Michael Schumacher, avec qui il partage ce record pour l'instant.

Retour à la "normale". Le circuit d'Interlagos, qui accueille l'avant-dernière manche de la saison 2022, n'est pas très haut perché. Il l'est en tout cas bien moins que celui de Mexico, niché a plus de 2200 mètres d'altitude, où la densité de l'air est si basse qu'elle avait quelque peu . Du moins, jusqu'à preuve du contraire.

