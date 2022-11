Max Verstappen n'a pas changé pas d'avis. Les courses "sprint" sont selon lui une hérésie dont la Formule 1 n'a pas besoin pour continuer de se développer en musclant son offre auprès d'un nouveau public, jeune et amateur de formats courts.

L'an dernier, le promoteur du championnat du monde avait instauré trois courses de 30 minutes le samedi, des courses à l'enjeu sportif contesté, au déroulement souvent fort décevant et résultat mitigé en regard des véritables enjeux. C'est ce que le double champion du monde a rappelé, vendredi, avant les premiers essais libres du Grand Prix de Sao Paulo, suivis de la troisième et dernière course "sprint" de la saison.

"Honnêtement, je ne suis pas un grand fan de ça parce que je n’ai pas l’impression que nous courrons vraiment, a dit le Néerlandais de Red Bull. Quelques points sont en jeu, c'est sûr, mais on sait aussi qu'on ne peut pas réellement prendre de risques car c'est lors de la course qu'on marque vraiment des points. On ne fait pas d’arrêt aux stands et on met juste les pneus pour qui vont faire toute la distance.

Une qualification compte double en 2023

"C'est probablement un peu mieux de courir avec ces voitures, mais globalement on ne voit pas tellement de dépassements à part ceux des voitures qui ne sont plus à leurs places (ndlr : qui remontent suite à un incident). Donc je ne trouve pas ça très amusant", a-t-il conclu en insistant sur le fait que ça poussait tout le monde "à jouer la sécurité".

Les critiques des pilotes se sont multipliées cette saison devant le bilan globalement très mitigé de ce format et Formula 1 apparaît disposé à revoir sa copie. En 2022, saison qui comptera six "sprints", le résultat de la mini-course du samedi ne servirait plus de base pour déterminer la grille de départ. C'est le résultat de la qualification du vendredi qui serait à nouveau repris le dimanche.

Une angoisse de moins pour les pilotes pour qui un abandon le samedi est une double peine, puisqu'il perdent l'avantage de leur position de grille acquise en qualification et sont obligés d'attaque le Grand Prix en fond de peloton.

