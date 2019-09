Quel résultat pour le poleman à Marina Bay ?

D'un point de vue statistique, c'est une victoire quasi assurée. Huit Grands Prix sur onze ont vu le poleman remporter la course. Les exceptions se nomment Felipe Massa (2008), Lewis Hamilton (2012) et Sebastian Vettel (2017). Ces trois cas sont d'ailleurs espacés dans le temps.

Leclerc prend-il de bons départs de la pole position ?

Après son raté à Bahreïn en début de saison, où il avait concédé deux places, le pilote de la Scuderia Ferrari est un autre homme. Il a basculé en tête en Autriche, Belgique et Italie. Deux succès sont venus couronner ces beaux départs à Spa et Monza. Il devra contenir Hamilton, Vettel et Verstappen au départ dimanche.

Le poleman fonce-t-il toujours vers la victoire en 2019 ?

Pas forcément. Seuls cinq pilotes ont remporté la course derrière la pole lors de cette saison 2019. Valtteri Bottas (Azerbaïdjan), Lewis Hamilton (Monaco) et Charles Leclerc (Belgique, Italie) ont été les seuls à faire ce doublé "pole-course". Leclerc vise par contre une passe de trois à Singapour après ses week-ends parfaits à Spa et Monza.

Red Bull peut-il peser sur la course ?

Hormis un fait de course majeur devant lui, une apparition du safety car, difficile de voir Red Bull réellement peser sur ce Grand Prix. Réputée à l'aise sur le tracé de Singapour, la formation de Milton Keynes n'a pas justifié ce statut cette année. Si Verstappen a enlevé les libres 1, il est ensuite rentré dans le rang. Il a retrouvé un peu jus en Q3, mais pas assez pour batailler pour la première ligne, ce qu'il visait. Alexander Albon a pris la 6e place, soit sa meilleure performance avec le géant de la boisson.

"Je pense qu'on a manqué de rythme pendant toute la séance de qualifications. Je n’ai pas été trop surpris. En Q3, quand tout a élevé le niveau, on était loin", a expliqué Verstappen, pas content du tout de son week-end. "Je pense que la voiture était performante, mais il n’y avait tout simplement pas assez d’adhérence. Je voulais aller plus vite, mais j’avais les quatre roues qui glissaient."

McLaren / Renault : la guerre à la maison

Qualifiée en Q3, la marque au losange s'est fixée un but pour cette fin de saison : récupérer sa place de n°1 du reste du plateau derrière le trio Mercedes-Ferrari-Red Bull. Distancée de 18 points par McLaren (83 points contre 65), qu'elle motorise, Renault a tout pour réussir son objectif : les failles techniques ont pourri les deux dernières courses des troupes de Woking.

Abandon de Lando Norris dans le dernier tour à Spa, zéro pointé de Carlos Sainz,les hommes au swoosh n'ont marqué qu'un point lors des deux dernières sorties. Ricciardo et Hulkenberg ont récupéré 25 points sur ces deux rendez-vous européens. Problème majeur : Ricciardo a perdu sa 8e place à cause d'une irrégularité concernant son moteur. La guerre aura quand même lieue.

Que peuvent viser les Français ?

Qualifiés 13e et 18e, Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas) ont des objectifs différents pour la course. Gasly espère marquer de nouveaux points avec Toro Rosso, Grosjean,en mission paramétrage de sa Haas, espère juste voir un safety car en piste pour gagner quelques places.

"On espère que le Grand Prix va être fou. Il va falloir voir en termes de stratégie.On va pouvoir choisir les pneus avec lesquels on part. Pendant les longs relais, j'étais assez content de la voiture hier (vendredi en essais), donc j'espère que ça sera encore le cas demain (dimanche en course). Même si c'est compliqué de remonter, on va tout faire pour et j'espère marquer des points", a expliqué Gasly.

C'est quoi la particularité de Marina Bay ?

Ses virages ! Le tracé urbain en compte 23, ce qui fait du circuit de Marina Bay le recordman du championnat du monde. Seul Sakhir (Bahreïn) lui tient à peu près tête dans ce registre (21 virages).

Verra-t-on un safety car ?

Fort probablement. Le taux d'apparition de la voiture de sécurité est de 100%. Depuis 2008, elle est sortie à chaque course dont trois fois lors de l'édition 2017. L'an dernier, l'accrochage entre les deux Force India de Sergio Pérez et Esteban Ocon au premier tour avait forcé son arrivée dès le début de la course.

Qui gagne le plus à Marina Bay ?

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel se partagent le record de victoires (4). Chez les constructeurs, Mercedes et Red Bull sont aussi à égalité (3). A noter que la marqué à l'étoile a décroché ses trois succès depuis 2016. Elle est l'écurie à battre.