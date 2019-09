Mercedes ont limité les dommages à Spa-Francorchamps et Monza en terminant deuxième et troisième derrière la Ferrari de Charles Leclerc, et elles semblent avoir retrouvé leur forme précédents ces rendez-vous qui ne leur était pas favorable.

Vendredi, Lewis Hamilton a dominé les essais libres 2 du Grand Prix de Singapour avec un tour en 1'38"773, en pneus "tendre", laissant Max Verstappen (Red Bull) à 0"184 et Sebastian Vettel (Ferrari) à 0"818.

Le trio suivant est composé de leurs coéquipiers respectifs, Valtteri Bottas (Mercedes) devant Alexander Albon (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari). C'est un fait, ils ont fini à plus d'une seconde, mais de tous ces pilotes le débutant thaïlandais est peut-être celui qui se situe en réalité le plus loin de son voisin de stand. Il a pris des risques pour sortir un chrono et les circonstances de son tout droit achevé dans un mur de pneus ne sont pas claires.