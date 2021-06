Le Grand Prix de Singapour de Formule 1, prévu le 3 octobre, est annulé. "Annuler l'évènement pour la deuxième année consécutive est une décision incroyablement difficile mais nécessaire au vu des restrictions qui prévalent sur les évènements organisés à Singapour", explique Colin Syn, président adjoint du promoteur du GP, dans un communiqué.

"Nous ne serions pas en capacité de délivrer aux spectateurs l'expérience qu'ils attendent ces dernières années tout en préservant leur santé et leur sécurité, ainsi que celle des sous-traitants, des volontaires et de notre personnel", ajoute Syn. Peu avant cette annonce, un porte-parole du promoteur du championnat du monde de F1, Formula One, avait indiqué à l'AFP "continuer de travailler avec tous les promoteurs (de GP) durant cette période incertaine et disposer de nombreuses options pour s'adapter si nécessaire".

La Turquie (Istanbul) et la Chine (Shanghai), qui ont vu leurs GP reportés sine die un peu plus tôt cette saison, pourraient remplacer Singapour, les Etats-Unis pourraient aussi accueillir une deuxième course. Il ne s'agit pas de la seule incertitude au calendrier de la deuxième partie de la saison 2021: à l'heure actuelle, se rendre au Brésil (7 novembre), en Turquie ou à Abou Dhabi (12 décembre) imposerait une quarantaine au retour à la majorité du personnel de la F1. L'Australie (21 novembre) fait également preuve de prudence dans l'ouverture de ses frontières. La 6e épreuve de la saison, sur un calendrier en prévoyant 23, est en cours ce week-end dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan.

Le calendrier 2021 du Championnat du monde de Formule 1 actualisé

28 mars: Bahreïn (Sakhir) - remporté par Lewis Hamilton (Mercedes)

18 avril: Emilie-Romagne, Italie (Imola) - Max Verstappen (Red Bull)

2 mai: Portugal (Portimao) - Lewis Hamilton (Mercedes)

9 mai: Espagne (Barcelone) - Lewis Hamilton (Mercedes)

23 mai: Monaco - Max Verstappen (Red Bull)

6 juin: Azerbaïdjan (Bakou)

20 juin: France (Le Castellet)

27 juin: Styrie, Autriche (Spielberg)

4 juillet: Autriche (Spielberg)

18 juillet: Grande-Bretagne (Silverstone)

1er août: Hongrie (Budapest)

29 août: Belgique (Spa-Francorchamps)

5 septembre: Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre: Italie (Monza)

26 septembre: Russie (Sotchi)

10 octobre: Japon (Suzuka)

24 octobre: Etats-Unis (Austin)

31 octobre: Mexique (Mexico)

7 novembre: Brésil (São Paulo)

21 novembre: Australie (Melbourne)

5 décembre: Arabie Saoudite (Djeddah)

12 décembre: Abou Dhabi (Yas Marina)

GP reportés sine die: Chine (Shanghai), Turquie (Istanbul)

