Max Verstappen se retrouve encore dans la même situation qu'à Monza. Et l'issue du week-end, n'en doutons pas, pourrait être la même. Le Néerlandais n'avait jamais gagné dans le "temple de la vitesse", et on sait avec quelle facilité il a réparé cet oubli. A Singapour, le pilote Red Bull affiche un palmarès dénué de victoire sans être vierge de toute référence puisqu'il est monté sur le podium de la cité-Etat, en 2018 (2e) et 2019 (3e). Les impasses des années Covid ont fait le reste.

Le pilote Red Bull serait bien inspiré de combler là aussi ce vide car il a besoin d'un succès pour remplir sa partie du contrat dans l'optique d'être champion du monde une deuxième fois de suite, le 2 octobre. Une victoire lui est nécessaire cette fois, sans que cela soit suffisant. Pour écarter définitivement Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier Sergio Pérez de la course au titre, il doit repartir de Singapour avec au minimum 138 points d'avance sur le Monégasque et le Mexicain. Il en compte actuellement 116 de marge sur "Charlot" et 125 sur "Checo".

La plus large avance jamais vue ?

Consacré à cinq courses de la fin du championnat, "Super Max" approcherait les standards de Michael Schumacher, seul pilote sacré à six courses de la fin du championnat, en 2002. C'était au cœur de l'été, un 22 juillet à Magny-Cours, et l'inflation du format du calendrier a depuis rendu cette barre temporelle impossible à faire tomber. Néanmoins, avec 22 dates cette année, le pilote de l'écurie de Milton Keynes a la possibilité de battre le record de l'avance la plus conséquente au championnat. Avec ses 116 unités d'avance, il peut viser les barres établies par Sebastian Vettel (122 points en 2011, 155 en 2013) et Lewis Hamilton (124 en 2020).

Tout cela serait terrible pour le suspense au championnat, mais on l'en sait parfaitement capable. Sur la lancée de sa série de cinq victoires entamée au Grand Prix de France le 24 juillet - eh oui il n'a pas perdu depuis cette date ! - il a même de quoi s'attaquer aux neuf victoires consécutives signées par Sebastian Vettel, en clôture du Mondial 2013… Déjà dans un autre monde, Max Verstappen peut basculer dans une nouvelle dimension statistique - celle qui force la comparaison avec les plus grands - et faire de sa fin de championnat le véritable début d'une hégémonie.

La menace d'une RB18 allégée

Couronné dans la plus grande controverse qu'ait connu la Formule 1 à Abou Dabi en 2021, Max Verstappen peut faire taire ses détracteurs en validant un second titre au-delà de tout facteur circonstanciel, même s'il méritait amplement d'être sacré l'an passé. Car son écurie a épuisé son principal adversaire, le duo Charles Leclerc- Ferrari, dans sa course effrénée au développement, et va continuer de le faire. Alors que la Scuderia n'a rien de spectaculaire dans ses cartons, l'équipe technique dirigée par Adrian Newey prépare, selon une rumeur insistante dans le paddock, une version allégée du châssis RB18 prête à faire plus de dégâts encore. Selon un plan qui fait jaser à l'heure du budget capé, puisque le projet aurait coûté par moins de deux millions d'euros…

Née en surpoids, la RB18 a eu beaucoup de mal en début de saison face à la Ferrari. Elle dépassait d'environ dix kilos le poids minimal autorisé, et la cure d'amaigrissement a produit ses premiers effets cet été. Ce qui explique l'échappée du Hollandais au championnat.

Red Bull "largement au-dessus tout le monde"

"Les dernières courses ont été très bonnes, mais je l'ai déjà dit, c'était principalement à cause du poids, a expliqué Max Verstappen, à la veille de son triomphe italien, le 10 septembre. La voiture était extrêmement surchargée à la base, et cela n'aide pas l'équilibre de la voiture, car elle devient un peu paresseuse. Et puis, le surpoids était placé au mauvais endroit, et c'est pourquoi elle sous-virait un peu."

Comme Charles Leclerc, Lewis Hamilton a senti le coup passer. Malgré les efforts gigantesques de Mercedes pour revenir dans la partie, l'écart sur un tour est resté de l'ordre de 0"8. "Nous devons être réalistes, Red Bull est presque imbattable", a soupiré le Britannique après Monza. "Ça va prendre un bon bout de temps pour battre cette voiture. Question performance, ils sont largement au-dessus tout le monde. Nous n'avons pas de nouvelles pièces à venir pour les rattraper. Il va donc nous falloir de la chance."

Singapour, dernier gros obstacle de 2022

En Formule 1, stagner c'est reculer, et Red Bull est disposé à le montrer, encore et encore. Singapour pourrait même en être la preuve ultime car la RB18 n'a jamais aimé les circuits tortueux jusqu'à présent. Pérez l'a fait triompher à Monaco, Verstappen au Hungaroring, mais la prudence reste de mise.

"Singapour est le circuit comportant le plus de virages (de la saison)", note Christian Horner, dans une interview à motorsport.com. La Vmax de la RB18 n'y sera donc pas un atout décisif. Prudent, le directeur d'équipe de Red Bull Racing rappelle quand même que la monoplace autrichienne a prouvé être la plus polyvalente du plateau avec ses victoires à Spa, Zandvoort, Monza et Budapest.

Pour booster les chances de son pilote face aux Ferrari, Red Bull vient de valider coup sur coup deux V6 neufs sur la machine n°1. Cela pourrait être un facteur décisif dans cette bataille qui s'annonce comme "l'une des plus difficiles", selon Christian Horner. Qui pense qu'ensuite, tous les autres circuits conviendront à la Red Bull…

