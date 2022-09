La Formule 1 est de retour à Singapour, et l'on ne peut pas dire que les pilotes soient enthousiastes. La 17e des 22 manches du Mondial est réputée la plus difficile physiquement et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont retrouver l'ambiance très humide, étouffante, du circuit urbain de la cité-Etat. Ils ont bénéficié d'une pause de presque trois semaines depuis la dernière course, à Monza, et cela ne sera pas de trop, même si les roulages auront encore lieu en nocturne afin d'éviter les effets de la météo.

Après les absences forcées de 2020 et 2021 pour cause de pandémie de Covid, le Grand Prix de Singapour marque un peu plus le retour à la normale du calendrier de la Formule 1, qui fait seulement l'impasse sur la Chine cette année, et verra le Japon revenir également au programme, la semaine prochaine. En attendant , cette course pourrait être historique car Max Verstappen dispose d'une première chance d'être champion du monde. La probabilité est faible, car il doit gagner dimanche en tablant sur des résultats médiocres de Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier de Red Bull, Sergio Pérez, mais elle existe bel et bien. Elle a été au cœur de beaucoup de conversations dans le paddock jeudi, à la veille des premiers essais.

Rendez-vous chez Honda ?

"Je n'y pense pas vraiment, a coupé le Batave qui aura 25 ans vendredi, lors d'une interview donnée au site formula1.com. Il y a peu de chances que ça arrive. Je veux juste profiter du week-end et, bien sûr, essayer de le gagner. Je pense que ça serait plus sympa au Japon. De plus, j'ai besoin de beaucoup de chance pour que cela se produise ici, donc je ne compte pas vraiment dessus. Je pense que Suzuka sera ma première vraie chance de remporter le titre. J'ai hâte de courir à Singapour, mais je suis aussi très excité pour la semaine prochaine."

Finalement, c'est peut-être Helmut Marko, conseiller spécial chez Red Bull Racing, qui a le mieux résumé le sentiment général au sein de l'écurie autrichienne, en soufflant à OE24.at : "C'est plus probable au Japon, et notre partenaire Honda serait aussi heureux. Bien que j'ai dit que Singapour serait un bon endroit pour faire la fête, nous l'utiliserons de toute façon pour fêter l'anniversaire de Max. Mais seulement après la course."

Hamilton nostalgique de 2008 et… 2021

Face à la perspective de voir le Néerlandais conserver son titre cinq courses avant le terme du championnat du monde, Lewis Hamilton (Mercedes) a livré un avis peu enthousiaste. "Pour le sport, la meilleure chose c'est quand la bagarre va jusqu'à la fin, a déclaré le septuple champion du monde, détrôné en 2021 lors de la "finale" à Abou Dabi. Je me souviens bien du Grand Prix du Brésil 2008, et aussi de celui d'Abou Dabi l'an dernier, c'était une sacrée bataille. Il faut espérer qu'il y aura d'autres bagarres dans les années à venir." Et le Britannique aimerait bien y contribuer...

