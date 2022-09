Grand Prix de Singapour

Un air de montagnes russes. Vendredi à Singapour, Mercedes a redécouvert le circuit urbain le plus extrême de la saison de part ses conditions climatiques, entre chaleur étouffante au milieu des immeubles faisant écran à la brise locale, et tracé étroit et sinueux où l'erreur ne pardonne pas.

Chez Mercedes, le meilleur tour signé par Lewis Hamilton lors des essais libres 1 a pu paraître encourageant, mais le second roulage d'une heure dans les rues de la cité-Etat a imposé une réalité plus nuancée car le septuple champion du monde s'est contenté du cinquième chrono, à plus d'une demi-seconde de la Ferrari de Carlos Sainz. Quant à son coéquipier George Russell, il a fait le chemin inverse, avec moins d'amplitude au classement : cinquième en essais libres 1, il a remonté au troisième rang en essais libres 2. Pour un bilan là encore contrasté.

"La journée a bien commencé en essais libres 1, mais n'a pas été aussi bonne lors de la deuxième session, a admis Lewis Hamilton, quatre fois vainqueur à Singapour. La voiture est ce qu'elle est et nous rebondissons beaucoup, mais nous n'avons pas l'impression d'être massivement hors du coup ce week-end. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour la rigidité de la voiture avec les outils dont nous disposons, mais en termes de configuration, nous pouvons trouver plus de marge. Avec la configuration que j'avais, il y avait beaucoup de blocages de roues, que nous allons corriger afin de pouvoir revenir et mieux essayer samedi. Les conditions ici sont délicates : je me sens vraiment déshydraté après les séances, un peu lourd et très chaud. Mais le plus gros problème n'est pas tant le défi physique que de mettre la voiture dans la bonne fenêtre pour la qualification."

"Le potentiel pour faire un résultat décent"

"Sur le papier, la journée a été prometteuse pour nous, mais le papier ne veut rien dire, a rappelé George Russell. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais il y a certainement beaucoup de travail à faire. Ce circuit est absolument unique et les conditions sont délicates. Il fait tellement chaud et on sent toujours un peu étourdi en sautant de la voiture. La piste est très bosselée et je pense que dans une certaine mesure, tout le monde a du mal avec ça. Nous savons que c'est un point faible de notre voiture et les pneus ici sont assez sensibles."

"J'ai été surpris par les niveaux d'adhérence sur le nouveau revêtement et je suis sûr que la piste va continuer d'évoluer au cours du week-end, a-t-il complété. En qualification, il y aura une grande amélioration de la Q1 à la Q3. Si nous maîtrisons ça samedi, il y aura une énorme marge à trouver en qualification et nous savons tous à quel point les performances de qualification sont importantes sur cette piste."

"La pause de trois ans depuis notre dernière visite n'aide pas à comprendre où aller pour les réglages ou à savoir comment les pneus vont se comporter, a constaté Andrew Shovlin, l'ingénieur d'exploitation en chef. Nous avons fait deux sessions assez propres, en particulier par rapport à Red Bull et Ferrari qui semblaient avoir quelques problèmes, mais nous avons réussi à terminer la majorité du travail prévu. La voiture était un peu mieux équilibrée lors de la première séance et il semblait plus facile d'en sortir des temps. Lors de la deuxième séance, nous avons eu un peu plus de blocages de roues et aucun des pilotes n'a fait un tour particulièrement propre. Dans l'ensemble, c'est un début du week-end correct et il semble que la voiture ait le potentiel pour faire un résultat décent ici."

C'est un fait admis à Singapour : c'est sur les aptitudes à rectifier les réglages des voitures au fil de l'évolution du grip de la piste que ce joueront les places sur la grille, samedi. Et l'on pourrait voir des autos superformer plus qu'ailleurs.

