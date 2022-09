"Il reste six courses, donc six opportunités de victoire. Mais si nous n'y arrivons pas, ce n'est pas la fin du monde", avait déclaré Lewis Hamilton, mercredi, deux jours avant les premiers essais du Grand Prix de Singapour. Abonné aux pole positions et aux victoires depuis ses débuts en Formule 1 en 2007, le Britannique n'a toujours pas décroché de distinction dans l'un de ces deux registres cette année. Depuis l'arrivée du Grand Prix d'Italie, il ne figure même plus sur la liste des candidats au titre.

Pourtant, le premier entraînement de la 17e des vingt-deux manches du Mondial 2022 lui a peut-être ouvert la voie de ce succès qu'il recherche tant. Après tout, il est le recordman des victoires avec quatre succès dans les rues de la ville, et le palmarès de l'épreuve est une chasse-gardée des champions du monde depuis sa création, en 2008.

Au volant d'une Mercedes mal née, parfois moribonde, sensible aux bosses, il reste capable de miracles. Vendredi, il a établi pour la première fois de la saison le meilleur tour des essais libres 1, en 1'43"033. En toute fin de session, avec des pneus "tendre" de la gamme Pirelli, et devant son rival de l'an passé Max Verstappen (Red Bull), pour 0"084. Un premier aperçu réaliste des forces en présence ? Il est urgent d'attendre la suite, car quelques minutes avant son tour, assorti du partiel dans le secteur 3, le septuple champion du monde s'était plaint d'une maniabilité "très médiocre" de sa W13.

Plus d'infos à suivre...

