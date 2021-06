Grand Prix de Styrie

Pour la deuxième fois de la saison, un vainqueur a mené une course de bout en bout, et c'est encore Max Verstappen qui a réalisé ce tour de force. Intouchable samedi en qualification, le Néerlandais n'a pas tremblé de sa pole position dimanche et a filé avec une rare assurance vers sa quatorzième victoire en Formule 1, sa quatrième saisonnière, à Spielberg. "La voiture était en feu !", a-t-il jubilé à la radio, dans son tour d'honneur sur ce Red Bull Ring qui l'avait déjà vu triompher en 2018 et 2019. Sur le dos de Mercedes, déjà. Mais cette année, les succès ont une autre saveur car il ne joue pas juste les trublions, il se bat pour le titre mondial. Et même mieux que ça puisqu'il patronne le championnat désormais 18 longueurs devant Lewis Hamilton.

Le Néerlandais s'est rapidement constitué un petit matelas de sécurité de quatre secondes, qu'il a fait gonfler jusqu'à huit secondes. Au 71e tour, il a reçu le drapeau à damier plus de 35 secondes avant son rival britannique, qui avait suffisamment d'avance pour se permettre un seconde pit stop pour glaner le point-bonus du meilleur tour en course, dans la dernière boucle.

Verstappen insensible au coup de pression d'Hamilton

"On ne sait jamais comment les choses vont tourner, mais d'emblée j'ai pu confirmer que l'équilibre de la voiture était bon, a expliqué le Batave à chaud à Webber, deux fois vainqueur du Grand Prix de Monaco. Elle était bien pour gérer les pneus dès le départ. Et à la fin, ils étaient encore bons."

"La voiture n'est pas aussi équilibrée qu'en essais", a-t-il néanmoins lâché, avant son pit stop, au 30e passage. La RB16B n°33 avait survolé l'exercice du tour chrono la veille et il ne l'a pas poussé dans ses retranchements sur ses deux relais, en "medium" puis en "dur". Alors, restait à soigner la stratégie, s'adapter pour assurer ce 69e succès de Red Bull. Ainsi, les mécaniciens de Milton Keynes étaient prêts lorsque Lewis Hamilton et Mercedes ont avancé les plans en stoppant au 29e tour.

"Pendant un moment, je n'ai pas eu de frein"

"Nous leur avons donné la réplique et essayé de fixer nos propres chronos. Ça a plutôt bien marché", a déclaré fièrement Max Verstappen. Effectivement, Lewis Hamilton a amélioré plusieurs fois le meilleur tour pour revenir à quatre secondes, sans affoler le clan bleu marine. Car Gianpiero Lambiase a appelé à ce moment son pilote à suivre son tableau de marche. "Ces tours sont cruciaux pour ton relais. Tu as de quoi gérer tes pneus", a expliqué le technicien Italien. Insensible à ce baroud, le Batave a ensuite repris progressivement ses distances.

Cependant, les derniers tours lui ont réservé une frayeur. Deux même. "La pédale de freins s'allonge un peu", a-t-il signalé à son ingénieur, au 52e des 71 tours. "Le problème, c'est que tu freines en même temps que tu touches le vibreur à l'entrée du virage n°10", lui a expliqué sur le coup Gianpiero Lambiase. Ce qui le pilote a confirmé à l'arrivée : "Normalement, ça ne devrait rien à voir avec ça, mais en freinant dans le dernier virage, ma pédale de frein s'est enfoncé deux fois à fond. Pendant un moment, je n'ai pas eu de frein. Mais à la sortie, c'est revenu. Pas très sympa."

"Il va encore falloir montrer ça la semaine prochaine"

Avec 18 points de sécurité, un écart qui ne fait que grandir depuis sa victoire à Monaco, Max Verstappen pilotera en pleine confiance le week-end prochain, toujours sur le Red Bull Ring, cette fois dans le cadre un Grand Prix d'Autriche. "C'est très positif, mais il va encore falloir montrer ça la semaine prochaine, a-t-il prévenu. Nous verrons ce que nous pourrons faire de mieux. Surtout avec des Pirelli un cran plus tendre."

Jamais avare de commentaire, Helmut Marko s'est félicité de cette maîtrise de la part de l'équipe du milliardaire autrichien, Dietrich Mateschitz, qui l'a rapprochée de l'objectif de cinq victoire de suite. "Le circuit et la voiture restent les mêmes, a constaté le conseiller de Reb Bull Racing âgé de 78 ans, à Servus TV. Seul les pneus changent. Et je présume que le composé le plus tendre nous ravira encore plus. Après l'arrêt de Mercedes, nous avons calculé que nous aurions pu continuer dix tours de plus, mais nous n'avons pas voulu prendre le moindre risque. Je pense qu'avec le 'tendre' nous pouvons exercer la même domination, voire mieux."

Méfiance tout de même. Spielberg a abrité deux courses de suite l'an dernier, soldées par deux polemen et vainqueurs différents.

